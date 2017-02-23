习近平承诺不会在南海进行建设：菲外长
菲律宾外长今日透露，习近平曾承诺菲律宾总统杜特尔特，北京不会在南海的岛礁上建造设施。
据路透社报道，菲律宾外交部长亚赛指出，习近平是在杜特尔特10月访华期间作出此承诺。
亚赛说：“习近平主席已承诺杜特尔特总统说，他们不会在斯卡伯勒浅滩（黄岩岛）进行填海或建造设施。”
此前，据路透社21日的报道，亚赛于东盟外长会议上指出，东盟10国一致表示对中国在南海的造岛活动和武器系统的安装感到非常不安。
对此，中国外交部发言人耿爽于22日记者会上表示：“……你提到的菲律宾外长亚赛的有关表态，我认为这只是他的一家之言，并不能代表全体东盟国家的意见。”他指出，杜特尔特自去年7月就职以来，便致力于改善中菲关系，并于去年10月对华成功进行国事访问。
耿爽说：“这充分证明杜特尔特总统有关政策符合两国和两国人民的根本利益，也有利于地区和平稳定。希望亚赛先生也会遵循这一政策。”
中国商务部长临时取消赴菲
今日，路透社也报道，中国商务部长高虎城于昨日下午临时推迟了今日的菲律宾之行。
据菲律宾贸易和金融当局的消息来源，高虎城原本预计赴菲签署40个价值数十亿美元的联合项目。
高虎城临时推迟赴菲之行的背后原因尚未可知。但两名匿名菲律宾官员告诉路透社说，北京可能被菲外长亚赛21日的言论所激怒。
据报道引述，菲律宾工业贸易部部长洛佩兹（Ramon Lopez）表示，中菲双方还未确定新的会议日期，但正在考虑于3月初举行。
路透社报道，菲律宾代表团向北京提交了40个小型和大型基础设施项目的清单。菲律宾财政部表示，提交给中国的15个基础设施项目是为了贷款融资，其它25个项目是可行性研究支持。其中3个大型项目总共价值34亿元。
而中国企业也热衷于投资菲律宾的农业、渔业和能源产业。
菲律宾财政部长卡洛斯（Carlos Dominguez）此前在一份声明中指出，中菲的6年合作发展计划预计将在高虎城访菲期间举行签约仪式。该计划是杜特尔特10月访华期间，与习近平达成的协议。
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