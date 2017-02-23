科学家发现删除痛苦记忆方法
《每日镜报》网报道，科学家发现找到痛苦记忆并将其从大脑中永久删除的方法。
这是能让我们高兴起来的医学突破——科学家们发现了从我们的大脑中永久消除痛苦记忆的方法。多伦多大学的专家发现，虽然大脑中有上亿个脑细胞，但只有少数脑细胞是与痛苦记忆相关的。
在对老鼠进行突破性的研究中，科学家成功找出了与“恐惧或威胁”记忆有关的脑细胞，并把它们删除。
最重要的是，研究人员发现，他们可以删除关于某件事的记忆，同时不影响其他记忆。下一步将对人类进行测试。
主持这项研究的乔娜乔斯林教授说：“这些发现从原理上证明了这些治疗不会影响整个身体，甚至也不会影响整个大脑。我们的研究成果说明，恐惧的记忆可能仅位于一小部分神经元中，而这样的治疗可能只需要针对这些神经元。”
记忆位于大脑中不同区域。但乔林斯教授的团队发现，存储“恐惧或威胁”记忆的神经元都位于大脑中的一个区域，而其他记忆位于其他区域。
他们在实验室用老鼠做实验时，用化学手段处理了这些细胞，破坏了它们保持不愉快记忆的能力。
乔林斯说：“我们选择这些神经元对记忆非常重要，因为仅仅切除这一小部分神经元就足以中断这些特殊记忆，就好像把它们从大脑中抹去一样。”
抹去痛苦的记忆可以帮助那些被强奸者或患有创伤后应激障碍的军人。
但这样做也存在伦理障碍。一些伦理学家认为，删除记忆意味着删除一个人身份认同中的重要部分。
乔林斯在美国科学促进年会上说：“这里牵扯到很多伦理推断和顾虑。一件事情是可能的，并不意味着应当去做。我们的研究提供了原理论证，从根本上证明了消除记忆是有可能的。然而，要使用这项技术，我们的社会需要制定相关的伦理政策。”
她还说，我们的发现说明，有朝一日我们可以通过消除痛苦记忆的方式来治疗创伤后应激障碍，对这些人来说，记忆对他们是一种伤害，干扰了他们的正常生活。
乔林斯说：“然而这项技术也有它的缺点，例如对于那些想摆脱一段痛苦的分手记忆的人来说，知错才能改正，如果我们消除关于自己错误的记忆，那又如何避免重蹈覆辙呢？”
此外，研究人员还发现，除了删除痛苦的记忆，他们还能去除与毒瘤有关的神经元。乔林斯说：“我们证明了从老鼠大脑删除与可卡因有关的记忆是可能的。”
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