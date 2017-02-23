特朗普支持率史上最低，但仍有影响力
法新社报道，新的调查结果显示，特朗普的受欢迎程度正在下降，并正在削弱其政治资本。
昆尼皮亚克大学所做的民意调查显示，38％的选民认为特朗普做得很好，而持反对意见的则有55％。
报道指出，这对于一位刚刚任职的现代总统来说，是史无前例的。
不仅如此，63%受访者认为特朗普并不理智，55%受访者认为他不诚实。
报道指出，对于任何正常的政治家来说，这些数据是灾难性的。因此它将激励政治对手，同时逼退自己的盟友。
特别是，美国国会将于2018年举行中期选举。从上述数据看来，现任共和党人或将面临巨大的挑战。
中期选举常常也是美国总统的全民投票。期间，民主党人将试图夺取24个参议院席位、以及众议院的控制权。如果民主党成功，这将对特朗普的议程形成严重阻碍。而共和党则会需要面对一个不受欢迎的总统、以及公众的责备。
但是，皮尤研究公司（Pew Research）于周三发表的调查显示，共和党支持者仍然很可能在特朗普与政党立法者的辩论中，选择支持特朗普。
皮尤研究公司指出：“大约50%的共和党支持者、以及倾向于共和党的独立人士（52％）表示，如果特朗普和共和党国会领导人在一个问题上意见不一，他们更可能信任特朗普。”
仅有34%受访者表示，他们可能会相信共和党领导人，而不相信特朗普。
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