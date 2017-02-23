中国副省长云南跟团游，竟也被套路！
就在鸡年春节前，中国云南省副省长陈舜以普通游客的身份省内参团旅游，这次“微服私访”让他很受刺激。
在一家旅游购物商店，游客享受到“一对一”服务。说白了，所谓“一对一”就是人盯人，游客购物达不到一定金额，甭想走出店门！
“团里有老的有小的，这种事商家也干的出！”
副省长省内旅游居然也被“套路”了，说明云南旅游业病得不轻！
旅游，本是云南的一块响亮招牌，但近年来却屡屡出现“低价游”强制购物以及频繁曝出的打游客等乱象，每一次都闹得沸沸扬扬。
而这一次，云南又成功地把自己推上了头条，再一次引发网友集体吐槽：
@郝小天天天天：不管你多大职位，导游面前，人人平等。好好购物，不要想跑~
@自动化飞翔：青岛的虾，哈尔滨的鱼，云南的旅游，反正没有一个的过程不是心惊肉跳的。
@珊珊珊珊瑚海：难道去趟云南旅游等于在渡劫吗？渡劫成功活着回来，失败就~~~
当然，除了吐槽以外，更多的是对副省长的这次“微服私访”点赞，并希望后续有相应的整顿措施出台。
@不问世事：云南又出名了呢，这种微服出访多来几次就好了，整顿整顿不良的旅游强迫购物的风气，现在哪里还有纯玩团？
@河北一凡人：希望旅游市场能得到净化！不要让这次体验只是体验！需要整改的要整改，需要废除的要废除！省长的出行让这样的事情杜绝才好！
@古木参天222：云南、云南、我们亲爱美丽的云南，你怎么才可以做到让游客流连忘返，而不是听闻云南二字色变恐惧，这次云南省副省长以普通游客身份参团旅游被1对1强制消费已坐实云南旅游的问题严重性！希望这次可以岀台整治旅游政策…………
据人民日报报道：为整顿云南旅游市场，云南省委书记陈豪已经放出“狠话”：“宁可不要游客人数、旅游收入等“数据的增长”，也要整顿好云南旅游市场。”看来，旅游人次、旅游总收入等增长数字指标已经不“吃香”了。那么，以后靠拉人头、强制购物赚钱没戏了，欺行霸市耍横也行不通了！
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