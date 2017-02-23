中泰铁路项目开工还要再等一等
参考消息报道，中泰铁路合作项目自2015年底举行奠基仪式以来至今仍未动工。
目前，有关动工时间的最新消息来自泰国总理府发言人讪森，他近日表示泰国铁路局证实将加快项目前期工作，争取在未来两到三个月内开工。不知道这次泰方的说法能否一锤定音？
变成“马拉松”项目
回顾中泰铁路合作项目的推进过程，就能感受到这个项目可谓“好事多磨”，泰国媒体经常使用“马拉松”一词来形容这一过程。
中泰双方2014年12月在两国总理的见证下签署《中泰铁路合作谅解备忘录》。2015年12月，中泰铁路合作项目启动仪式在泰国大城府举行，当时的规划是铁路全长约845公里，设计时速180公里，并预留将时速提至250公里的空间。因在银行贷款利率等问题上的分歧，泰国总理巴育在2016年3月宣布泰国将自筹基金建设，但仅建造长约252公里的曼谷-呵叻段，并更改为时速250公里的客运专线，但随后不久泰国政府又表示将修建曼谷至北部边境的廊开全程。
自泰国2016年3月决定自筹资金建设以来，泰国媒体曾报道中泰铁路合作项目会在当年9月开工，但数月后又报道开工时间延至2017年3月，而最新的消息表明还要继续延后两三个月。
其间，泰国媒体报道了不少泰方在铁路谈判过程中提出的要求，侧面反映出为何动工时间如此难以敲定。
据泰国《泰叻报》报道，讪森解释，鉴于中泰铁路合作项目涉及的预算大，技术细节多，相关工作必须步步到位，还要考虑到投入是否划算的问题，因此肯定需要一些时间。
讪森还提到，项目要按照泰国法律实施，中方人员因此要取得“参与工程的职业许可”，包括从泰国工程师协会和建筑师协会获得从业许可，以保证中方人员具备相应的职业素质，确保项目的安全。泰国目前没有掌握高铁技术，设计要依靠中方人员，但讪森说泰国铁路局已安排本国人员参与以保证项目符合所谓国际标准。
另外，泰国还要求车站设计要带有泰国文化特色，讪森说泰方已把本国设计师设计的带有本地特色的车站方案送给中方作为设计样板。
泰国交通部长阿空2月12日对本报记者说，项目仍有两个问题没解决：第一是中方提供的项目设计方案中涉及的标准仍是中国标准，不是国际标准，且有些部分用的是中文，仍未翻译成英语；第二是个别文件的条款不符合泰国法律，比如中方提出泰方不按时交地要被罚钱，这一点泰方不能接受。
阿空去年12月接受记者采访时曾表示，当时项目最困难的部分是工程图纸的设计，因为中泰双方图纸设计的标准不太一致，所以一直在参照国际标准进行磨合，图纸设计要耗费相当长的时间。
“大家还要耐心一点”
虽然上述问题都成了项目动工的绊脚石，但目前中泰双方都在积极解决问题。讪森说，泰国总理巴育十分关注项目进展，泰国铁路局也表示力争在未来两到三个月内开工。
按照泰国政府的计划，中泰铁路合作项目分为两期实施，先铺设长约252公里的曼谷-呵叻段，再建造长约355公里的呵叻-廊开段，并与中老铁路连接通往中国境内。
而首期曼谷-呵叻段又被分为四段分别实施，其中首段，即将开工的部分仅长3.5公里。交通部长阿空曾表示，就是为了尽快开工，才把首段定为3.5公里，这段没有拆迁等问题，简单易实施，其后再循序渐进修建之后的三段，分别长约11公里、110公里及130公里。
而至于第二期，即与中老铁路相连的呵叻-廊开段，阿空去年曾表示设计等前期工作也将于今年年内开展。他乐观地预计首期工程能在三年内完成，而整个项目即曼谷至廊开段能在五年内完成。
阿空对项目很有信心，他在对本报记者强调：“泰中铁路合作项目一定会实施的，大家还要耐心一点。”
他曾说，该铁路建成后，沿线城市有更多机会吸引投资，将极大地改变泰国人的生活方式，正如高铁在中国发挥的作用那样。此外，在与中老铁路连通后，乘火车从曼谷到老挝首都万象最快仅需4个小时左右，预计会为泰国吸引更多老挝和中国的游客，促进经济发展。
按照泛亚铁路的设想，中泰铁路合作项目是整个昆明到新加坡铁路线的一段。根据阿空的说法，这一设想还有一些进展，中泰官员2016年底曾在会晤中谈到，未来将曼谷-廊开线路继续向泰国南部延伸，穿过泰国边境连接马来西亚，而泰国与马来西亚已经就曼谷-吉隆坡铁路合作开展协商。
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