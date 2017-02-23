吉利竞购马来西亚国有汽车公司
《华尔街日报》网报道，中国吉利计划竞购马来西亚汽车制造商宝腾（Proton）。
知情人士称，拥有沃尔沃汽车公司的中国汽车制造商浙江吉利控股集团正为竞购马来西亚宝腾汽车制造公司的多数股权做好准备。而法国标致雪铁龙集团周二称，它也提交了投标书。
中国在马来西亚的经济影响力正在不断提升，近年来达成了不少交易。一名了解投标进程的人士称，吉利高管最近造访了宝腾公司在马来西亚的办公室。
宝腾的母公司多元重工业公司本月早些时候表示，它希望在今年上半年为宝腾选定一家外国战略合作伙伴。这家业务涵盖从汽车到防务的马来西亚企业集团并未点明有意竞标的企业，但当地媒体将标致雪铁龙集团和另一家法国企业雷诺汽车公司与宝腾联系起来。
汽车市场预测公司总监张豫称，控股宝腾对吉利而言具有重要的战略意义，有利于争取拥有6亿多人口的东南亚市场。在东南亚国家联盟10个成员国中任何一国制造的汽车可以免关税销往该联盟各国。
宝腾公司是20世纪80年代作为国内产业龙头由马来西亚政府创立的，政府迫切希望马来西亚跻身日本、韩国和新加坡等高速增长的亚洲经济体行列。在政府支持下，宝腾公司作为东南亚唯一的汽车制造商逐渐在国内市场占据支配地位，但它难以盈利，将宝腾作为“东盟汽车”在该地区进行推销的梦想也宣告破灭。
香港岭南大学教授张保会称，该公司仍然是民族自豪感的一个象征，出售给吉利将凸显中国在马来西亚不断提升的经济影响力。
张保会说：“中国无疑正获得对马来西亚的影响力。中国的资金正促使马来西亚重新定义它的中国政策。”
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