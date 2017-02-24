特朗普：中国是货币操纵“超级冠军”！
美国新财政部长刚宣布要对中国外汇操作采取更有条理的处理方式。几个小时后，特朗普则宣称中国是货币操纵的“超级冠军”。
特朗普今日接受路透社访问，并表示他虽然没有在就职第一天就将中国宣布为“货币操纵国”，但他并没有停止对中国货币操纵的评估。
他说：“我认为他们是操纵货币的超级冠军，所以我没有停止。”
在竞选期间，特朗普便经常指责中国刻意贬值人民币，以让中国出口更加便宜，并“偷窃”美国的制造业工作。
但是，美国财政部长史蒂芬·姆钦（Stephen Mnuchin）昨日刚刚告诉CNBC说，他还未准备好对中国的货币行为做出判断。
当被问及美国财政部是否准备要将中国宣称为“货币操纵国”时，姆钦表示他将按照正常程序，分析美国主要贸易伙伴的货币行为。
美国财政部会在每年4月15日和10月15日，公布关于主要贸易伙伴货币行为的报告。
报道指出，如果将中国或任何国家正式宣布为“货币操纵国”，美国财政部将需要举行谈判来解决这一问题，而这一进行可能导致对该国的商品货物实施惩罚性关税。
美国财政部曾在1988年——美国国会颁布货币审查法的当年——将台湾和韩国宣布为“货币操纵国”。而最后一个被冠以此称号的国家，正是中国（1994年）。
路透社报道称，目前的情况很复杂，因为中国央银在过去1年中花费了数十亿美元的外汇储备来支撑人民币，从而应付资本的外流。
而国际货币基金组织去年表示，人民币的币值大致符合其经济基本面。美国财政部也在去年10月的货币报告中表示，人民币的外部失衡有所改善。
但是，随着姆钦为下个月与20国财政部长举行首次会议，特朗普这次对人民币的声明，可能使姆钦的工作变得更加复杂。
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