印尼最富4人财产超过最穷1亿人：研究
法新社23日报道，一项研究发现，印尼最富有的4人比该国最贫穷的1亿人还富有，这凸显了在经济增长之际，还有那么多人落后了。
乐施会说，总统佐科·维多多没能兑现承诺，消除不平等。它还呼吁政府紧急加大在公共服务方面的支出，让公司和富人缴纳更多的税。
乐施会的研究说，在过去20年中，印尼人享受着经济繁荣，生活在极度贫困线下的人口在减少，可是贫富差距加大的速度却比其他任何东南亚国家都要快。
报告说，自2000年以来，每日收入低于1.9美元的极端贫困人口大幅减少，但仍有9300万印尼人的每日收入不足3.1美元。世界银行将每日收入3.1美元定义为中等贫困线。
该研究说：“人们并未平等分享经济增长带来的好处，数百万人落后了。”该研究已于本周早些时候发表。
“贫富差距日益扩大，这对印尼未来的繁荣发展而言是个严重威胁。如果不解决不平等问题，那么消除贫困将变得困难得多，社会不稳定可能加剧。”
乐施会说，2016年，印尼最富有的4个人的财富总和为250亿美元。他们全是男性。该机构说，这一财富数字比最贫困的1亿人的财富总和还多。印尼总人口为2.55亿。
据美联社报道指出，此4人中仅一人的财富投资收益就能在一年内消除极端贫困。
据福布斯富人榜，这些最富有的人包括3名烟草巨头——迈克尔·哈托诺和布迪·哈托诺兄弟，以及苏西洛·沃诺维佐约。
该研究说，自1997年亚洲金融危机以来，不平等状况加剧。金融危机导致采取更自由的市场政策。
它说，这一转变使得那些位于社会顶层的人们攫取多年来经济强劲增长所带来的好处中的最大份额。
研究指出了城市之间以及城乡之间日益加剧的不平等状况。
乐施会说，印尼的税收制度没能在重新分配财富方面发挥作用，而资金不足的教育系统阻止了许多人获取更好的就业机会。
据报告指出，印尼的税收是东南亚国家中第二低的。
报告称，要提高税收，如此一来在教育和卫生等公共服务方面的低支出能够得以增加，印尼必须对高收入人群提高征税税率，提高继承税，以及征收新的财产税。
乐施会说，解决逃税漏税问题也至关重要。它援引国际货币基金组织的数据表示，2015年，有1010亿美元从印尼流向避税国。
1月，政府推出了一项重大计划，以解决贫富不均等问题。这些举措旨在帮助贫穷的农民和渔民、改善税收制度以及提供更多的职业培训机会。
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