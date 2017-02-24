日本与东南亚展开多方面防务交易
英国《简氏防务周刊》网2月22日报道，泰国和日本接近敲定一项防务贸易和技术协议，该协议将为日本对泰国的防务出口提供便利。
有关双边防务工业合作的谈判正在继续，以支持日本的防务设备销售，这些设备包括空防雷达、通信系统，以及川崎P-1海上巡逻机与C-2运输机等重要平台。
据悉，日本还在草拟防务销售所需的司法框架。该框架遵从日本的“防务设备和技术转让三原则”。
泰国国防工业官员确认，泰国正同日本等几个国家协商有关技术转让的问题。据悉，日本和泰国两国政府认为，两国间进行联合研发是可能的。
报道称，日本电气公司（NEC）已经从日本国际协力事业团（JICA）获得了一份合同，以帮助东南亚国家防御网络袭击。
NEC在一份声明中说，根据该合同，它将向柬埔寨、印度尼西亚、老挝、缅甸、菲律宾和越南的政府提供网络防御培训和相关援助。
它还表示，网络防御培训将在日本进行，历时3年，其目的是加强事件应对能力，包括对袭击的早期发现和探查，以及反制措施的实施。
这份新合同的价值尚未披露。该合同将巩固NEC在东南亚网络防御市场中不断增加的存在。
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