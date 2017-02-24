新加坡水价上调：担心的该是民众还是企业？
《今日报》报道，自新加坡政府公布今年的财政预算案以来，水费的上调在昨日举行的论坛上，成了观众最为关心的话题之一。
与会者担心，政府所予以的回扣是否会有助于减缓水价的上调，以及水价上调是否会对咖啡、茶等商品产生影响。
该论坛由民情联系组（REACH）主办，共有120名公众参与。
实际上，自预算案公布以来，民情联系组的平台已经收集到了超过1000多个民众反馈。其中最被关注的，就是水费上调的措施。接着，是为年轻家庭提供支持、以及个人所得税回扣的措施。
财政部长王瑞杰于周一公布财政预算案时表示，新加坡的水价将于2018年7月上调30%。水价将分两个阶段上调，而第一阶段将于今年7月开始。
对于公众的疑问，财政部及律政部高级政务部长英兰妮在昨日的论坛上回应道，政府提供的水电费回扣（U-Save）将为家庭减轻水费负担。
她指出，1房室和2房室组屋平均每月的水费将不会有增长。而3房室及以上的单位平均每月的水费则将有2到11新元的增长。
另外，她也表示咖啡和茶之类的商品不会涨价。她指出，企业目前需为每立方公升的饮用水支付2.15新元，在明年水价上涨之后，这将涨为2.74新元。她补充道，增加的0.59新元对咖啡和茶的价格只会有微小的影响。
据《今日报》引述，参与论坛的65岁退休人士Teo Yeok Tee认为，政府为了鼓励节约用水而上调全国的水价，这是不公平的。他指出，有些家庭已在节约用水。
49岁的Chen Li Ying则对政府的措施表示支持。但她也指出：“我认为政府可以分3年增加，而不是2年。这会减缓对家庭的影响，特别是那些面临经济困难的家庭。”
水价上涨或不会影响消费者
22日《新报》报道指出，并不是所有的行业都会受到水价上调的影响。
普华永道在新加坡的资本项目和基础设施合作伙Lee Seng Chee认为，大量使用非饮用水的行业，包括晶片制造和石油工业，将受到最大的影响。
福州咖啡酒餐商公会主席洪宝兴表示，水费仅占咖啡店运营成本的5%至10%，因此不认为水价上调会影响消费者。
但也有摊贩指出，相对于电力，水是每天用来烹煮食物、以及清洗器具的必需品。
在企业方面，新加坡中小企业商会会长王崇健表示，水价上调将影响大量使用水的制造商和工业，而它们可能无法吸收额外的成本。
据《新报》引述，新加坡半导体行业协会执行委员会的成员Lee Soon Kiat则呼吁政府提供支持和奖励，以鼓励该行业更加节约用水。
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