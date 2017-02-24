通胀压力逼近中国工厂和商品
据彭博社22日报道，在中国的制造业重镇广东，钟表生产商广州德高电子正在努力应对环保监管变严带来的生产成本增加。由于多年来的工资成本上升以及国内竞争日趋激烈，该公司最近将其对新客户的产品报价平均提高了15%，并且计划很快对老客户也实行同样的政策。一个带有曼联俱乐部标志的挂钟现在的批发价为5.8美元（约合40元人民币），一年前是4.8美元。
德高电子高级销售代表范苗昌（音）说：“一切价格都在上涨，通胀越来越严重。作为制造商，我们没法独自承担这个成本。”
彭博新闻社首次与德高电子代表接触是在去年10月份的广交会上，当时持续数年的工业品出厂价格下跌刚刚结束，一些小型制造商和出口商正在考虑提高产品价格。自那以后，随着大宗商品价格上涨，中国的生产者出厂价格开始加速上升。
工业品出厂价格摆脱下滑局面帮助提升了企业的利润率和盈利，降低了实际借贷成本，并减轻了企业偿债压力。对于那些幸运的企业来说，情况的确如此。但是对于其他制造商，投入价格的上升却令它们的生存空间变得愈加狭窄。
装饰性桌面盆栽植物生产商Winmart Design的创始人林浩斌说，他为一些产品购买的纸板箱的价格已经从一年前的每个3.2元人民币飙升到6.8元。
他说：“我们的纸板箱供应商说，提高价格是因为他们的材料成本增加了，他们并没有因为价格上涨而赚到更多的钱。”
鉴于中国是全球第一大出口国，也是许多原材料的最大消费国，成本压力将通过以下方式传播到全世界：原材料成本上升，供应商A被迫提高对制造商B的产品售价，后者又将价格压力转嫁给出口商C。
在一些投资者——比如美国马克特菲尔德资产管理公司驻纽约的首席执行官迈克尔·沙乌尔——看来，这种形势变化对于全球通货再膨胀交易的意义，要超过美国总统特朗普经济政策可能带来的经济加快增长。
不过，这是否标志着中国将开始给全球带来强烈的通胀压力还有待观察。一方面，鸡年效应的影响将很快结束，因此价格同比涨幅将会放缓。另一方面，投入价格上升并不总是会带来产品售价的提高。
东莞市一家浴室配件生产商的老板桑迪·张（音）表示，她的压力很大，因为春节之后大理石价格涨了10%，而且工人们也要求涨工资。虽然主要市场之一美国的需求有一点好转，但还不稳定。
她说：“我不想现在就提价把客户吓跑。”
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