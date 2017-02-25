CNN、纽时被禁参加白宫简报会 美联社、时代周刊愤然离去
华盛顿当地时间24日，CNN、纽约时报、Politico、洛杉矶时报以及BuzzFeed的记者被禁止参加白宫的媒体简报会。
路透社报道，这场记者会由白宫发言人斯派塞主持，通常是在白宫简报室内举行，并允许电视台录像。但是，昨日却临时改在斯派塞的办公室举行，并禁止电视台录像。
斯派塞表示：“我们的工作就是确保我们能对媒体人快速反应。我们想确保我们能回答您的问题，但我们不需要每天都通过录像机来做这一切。”
同时，上述几家媒体也被禁止入内。但是，斯派塞却没有提供解释，因此引来抗议。
美联社与《时代》周刊记者在听到某些媒体被禁止入内时，也愤然离去。
路透社指出，禁止录像的媒体简报并不寻常。白宫会针对特定主体邀请某些媒体参与简报会，但是通常这些简报会都会开放给所有媒体、且自由提问。
特朗普于周五早些时候参加保守派活动分子的集会时，再次抨击新闻机构，指责它们提供“假新闻”，将它们称为美国人民的“敌人”。
《纽约时报》执行主编表示：“在我们报道多届不同党派政府的长久历史中，白宫从来没有发生过类似事件。”
CNN则发布推文写道：“这是特朗普的白宫不可被接受的发展。显然，当你报道他们不喜欢的事实，这就是他们报复的方式。我们将继续报道。”
白宫记者协会主席、路透社记者杰夫·梅森（Jeff Mason）也表示，白宫记者协会强烈抗议白宫对当日媒体简报会的处理方式。
实际上，在去年的竞选活动中，特朗普的竞选团队便有一段时间禁止了《华盛顿邮报》、BuzzFeed等媒体对其竞选活动的报道。
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