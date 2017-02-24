每天步行一万步，夫妻少吵架
美国佛罗里达大学、伊利诺伊大学和威斯康辛大学近日发表在《应用心理学》上的联合研究称，夫妻不争吵的秘诀在于多运动。这样就不会把工作的烦恼带回家，也不会把火气撒到另一半身上。每天步行一万步以上的人，很少与伴侣争吵。
研究人员香农·泰勒表示，工作中受到不公对待的人经常会把气带回家，如果被上级小看或批评，他们倾向于将沮丧情绪发泄到家庭成员身上。之所以出现这种情况，研究认为是人们过于疲劳，到家后难以控制自己的情绪行为。
研究人员招募了118名参与者，这些人都有全职工作。研究人员通过对他们及其伴侣分别进行问卷调查，了解他们与伴侣的争吵情况，然后让其佩戴运动监测装置，对其睡眠模式和运动健身情况进行跟踪。结果发现，相比平均每天走路不到7000步的人，平均每天走路超过10900步的人，与伴侣争吵的可能性更低，家庭更和睦。
研究表示，睡眠和运动都可以减少家庭争吵，每天多消耗587卡路里热量（游泳1小时、走路90分钟都可达到）就能减轻工作带来的负面影响，维系家庭和谐。骑行、游泳或者去健身房锻炼，然后再睡上一觉，是防止人们将烦恼不快带回家的最好方法。
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