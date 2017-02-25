朝鲜特使被拒签，特朗普政府首次美朝接触被取消
《华尔街日报》25日报道，美国国务院拒绝向平然特使颁发签证之后，特朗普上台后的首次与朝鲜接触就此取消。
报道指出，朝鲜外务省特使崔善姬（Choe Son Hui）与前美国官员的会面原本预计于3月1日和2日，在纽约举行。
美国国务院拒绝颁发签证的原因不明。但据报道指出，朝鲜于2月12日的弹道导弹试射、以及金正男在马来西亚被杀，可能是影响因素。
韩国和美国官员认为，金正男是被朝鲜特务所杀害。
一名美国国务院官员则否认有所谓“二轨”会谈的安排。
据路透社引述，他说：“美国政府没有计划在纽约展开二轨谈话。”对于拒签一事，他则拒绝回应。
一名韩国外交部官员表示，会谈的计划并不涉及美国或韩国政府。
路透社指出，该会谈如果成功举行，它将是2011年以来，朝鲜高级特首次访美，也将是特朗普上台以来的首次美朝代表会面。
报道指出，崔鲜姬是朝鲜外交部北美司副司长，此前有过与美国官员和学者接触的经验。最后一次是于11月在日内瓦举行的非正式讨论。
特朗普于周四接受路透社采访时，对朝鲜的弹道导弹试验表示关切，并将其称为“一个非常危险的情况”。特朗普没有排除在未来的某个时候、某些情况下，与金正恩进行会面。但他也表示，可能为时已晚。
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