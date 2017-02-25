中国国务院呼吁加强监测禽流感、即时通知公众
《南华早报》报道，中国国务院呼吁地方当局加强对禽流感的措施，并将情况即时通知公众，以避免引起恐慌。
23日，中国总理李克强主持国务院会议时指出，必须改善H7N9病毒的监测，并关闭被查有禽流感病毒的菜市场。
据新华社报道指出，2017年1月以来，中国已有16个省份报告H7N9疫情，今年的H7N9疫情比往年来得较早，病例数也有增加。
《南华早报》报道称，1月份时已有79人死于禽流感，2月首12天内又有8人死亡。
报道指出，中国的禽流感病毒在人与人之间的传播还不严重，尚未达到疫情的状态。
但是，中国网民已纷纷表示担忧。
各种谣言也开始在社交媒体上传播开来，例如，谣传吃大盘鸡、泡椒凤爪、鸭脖等就会感染H7N9禽流感病毒。
省卫计委则提醒公众，吃煮熟的食物不会感染H7N9。
香港大学临床病毒学家Malik Peiris也指出，通过食用禽类而感染禽流感的可能性，与烹饪方法无关，而是肉类烹制的程度，即有没有完全熟透。
另外，也有公众不知道家中饲养的鸟类是否安全。
对此，Peiris表示，家中饲养的鸟会有比较低的几率感染病毒，但也有记录显示，其它类型的鸟类可能会携带H7N9病毒。
他指出，从感染H7N9病毒的鸟类传染到人类身上，其最常见的案例是通过与家禽的肌肤接触、以及通过食用未煮熟的鸡。
另外，也有未直接接触家禽但感染病毒的案例。对此，Peiris认为，有可能是因为飞禽的粪便也会带有病毒。
但是，其它有一些谣言，例如鱼肉也带有H7N9，已被警方澄清。
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