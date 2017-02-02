中国成“海上超级大国” 瓜达尔港是关键
英媒称，由中国提供融资并建设的瓜达尔港处于世界能源运输线的咽喉要道，英媒由此展开分析指出，中国成为海上超级大国的雄心比以前要大得多，而瓜达尔港正是这一雄心的一部分。
英国《金融时报》网站近日刊登题为《中国的海上超级大国之路》的报道称，瓜达尔港战略位置极为重要，但多年来，中国和巴基斯坦一直否认对该港口有任何军事方面的打算，坚称那只是一个旨在加强贸易的纯商业项目。
2016年11月13日，巴基斯坦瓜达尔港，港口吊装设备往中远海运惠灵顿轮上吊装集装箱。2016年11月13日，巴基斯坦瓜达尔港，港口吊装设备往中远海运惠灵顿轮上吊装集装箱。
伊斯兰堡一名高级外交部官员称：“随着瓜达尔港变得更加活跃，中国在这一地区的商业和海军航行活动都将增加，虽然没有建立中国永久海军基地的计划，但两国关系正在向海洋延伸。”
报道称，中国成为海上超级大国的雄心比以前要大得多，而瓜达尔港正是这一雄心的一部分，对全球范围庞大港口网络的投资，使中国港口运营商成为世界领先者。
调查显示，中国航运公司运输的货物比其他任何国家都多——全球前十大集装箱港口有6个位于中国；中国海警拥有全球最庞大的海上执法船队；中国海军在全球主要大国中发展速度最快；中国的捕鱼船队拥有约20万艘海洋渔船。
报道称，“瓜达尔港模式”已经在其他关键地点成功复制。在斯里兰卡、希腊和位于非洲之角的吉布提，中国对民用港口的投资通常伴随着解放军海军舰艇的造访，在某些情况下还会伴随宣布较持久的军事安排。
新德里观察家研究基金会高级研究员阿布希吉特·辛格将之称为“硬实力的软投射”。
报道称，中国在多数海洋领域占尽优势。调查数据显示，中国航运公司的集装箱运输量比任何其他国家都多，就集装箱港口数量而言，中国早已主宰海洋——截至2015年，在全球前50大集装箱港口中，三分之二都或多或少有中国的投资，而2010年时的比例只有五分之一左右。此外，在全球前十大港口运营商中，中国企业经手的集装箱数量占总量的39%，几乎是第二名国家港口运营商的两倍。
吸引中国投资的不仅仅是全球大型港口。许多规模较小的港口——包括吉布提、斯里兰卡的汉班托塔、澳大利亚的达尔文、缅甸马德岛等——也吸引了中国的投资或承建港口的承诺。
研究显示，自2010年以来，中国内地和香港的企业已完成或宣布的交易包括至少40个港口项目，总价值约456亿美元，另有多笔交易。
美国智库高级研究员迈克尔·麦克德维特称，为中国商业船队占据主导这幅画卷绘上最后一笔的是中国的捕鱼船队——其规模世界最大，把第二名远远甩在身后。他称：“就中国而言，海权不仅仅只包括海军力量，还包括庞大、高效的海警队伍、世界级的商船和捕鱼船队、全球公认的造船能力，以及获得或掘取重要海洋资源（特别是鱼类）的能力。”
中国渔船船队抵达南沙群岛永暑礁。中国渔政船赶到现场开展护渔工作。中国渔船船队抵达南沙群岛永暑礁。中国渔政船赶到现场开展护渔工作。
报道称，加强海上安全的迫切性早已成为中国经常强调的话题，“一带一路”倡议也成为港口投资的正当理由，这一宏伟计划旨在复兴古丝绸之路贸易路线，在亚洲、中东、非洲及欧洲的60多个国家促进投资和贸易。
印度洋其他区域在北京统治海洋雄伟蓝图上的地位同样突出。
报道称，中国作为海上超级大国的崛起势必挑战美国的海上霸主地位，而美国对海洋的控制是保证“美国治下和平”的关键要素。在美国总统唐纳德·特朗普就职前夕，中美之间的战略紧张态势已经在南海显露出来。
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