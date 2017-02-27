朝鲜利用新马公司售卖军备：联合国报告
马来西亚基隆的“小印度”社区中，一家朝鲜军事设备公司隐藏在一栋旧楼的第二层。
该公司的招牌写着“Glocom”，全名为“全球通讯公司”。名为通讯公司，但实际上，却是由朝鲜情报机构所经营的一家售卖军用无线电设备的军备公司。
一份为联合国安理会起草的报告中揭露此消息。
据路透社引述，报告中指出，在2016年7月，从中国空运至东非的厄立特里亚的45箱军事通讯设备和材料，被某国拦截。而装载这些设备的箱子上，正印有“Glocom”的标志。
报告指出，该公司由朝鲜侦查总局（Reconnaissance General Bureau）——负责海外行动和武器采购的情报机构——所控制。
联合国于2009年通过的1874号协议，扩大了对朝鲜的武器禁运，以包括军事装备和所有“相关物资”。因此，朝鲜此举是违反了联合国的制裁。
利用新加坡公司的名称为掩护
报告也指出，Glocom实际上是由一家位于新加坡的公司Pan Systems的平壤分公司所运营。
Pan Systems新加坡公司的常务董事Louis Low表示，他的公司曾于1996年在平壤设立办事处，但在2010年正式结束与朝鲜办事处的关系，并不再控制那里的任何业务。
他告诉路透社说：“他们使用Pan Systems的名字，并称它是一家外国公司，但都是他们自己在操作一切。”
联合国的报告指出，Pan Systems平壤公司利用位于中国和马来西亚的银行账户、挂名公司和代理商，购买组件并销售完整的无线电系统。
路透社至今无法联系到该公司以获取回应。
报告指出，Pan Systems平壤公司的董事之一叫Ryang Su Nyo的女性。她经常往返于新加坡和马来西亚，以会见Pan Systems的代表。
但是，两个消息来源告诉路透社，她与另外两名朝鲜籍人士曾于2014年2月试图在吉隆坡机场偷运45万现金，因而被马来西亚拘留。
被捕后，此3人告诉马来西亚当局说，他们都是Pan Systems的工作人员，而现金是属于驻吉隆坡的朝鲜大使馆。
但是，由于证据不足，马来西亚总检察长当时决定不起诉。路透社引述消息来源指出，此3人于一周后被释放，现金也由朝鲜大使馆领回。此外，消息也指出，此3人实际上持有的是朝鲜政府官员的护照。
不仅如此，Glocom自2006年以来已曾在马来西亚两年一度的亚洲防务展（DSA）上至少展出了3次。路透社指出，该公司在其广告和商品展示中，隐瞒了与朝鲜的关系。
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