丽江古城官微怼网友 丽江法官怼官微
舆论风波不断，丽江又双叒叕把自己推上头条了！
昨日（26日），丽江古城官方微博@古宣发布 又惹上新麻烦。一位微博网友在其官微评论区留言：“永远不会去的地方就是丽江”，结果@古宣发布随后回复：“你最好永远别来！有你不多无你不少！”
这距离女游客丽江被打毁容事件以及云南副省长抱团旅游被强制消费事件过去没不久啊，这一次又让渐渐平静的吃瓜群众为之哗然。
而就在昨日（26日）上午08时54分，@古宣发布 在微博发布一则声明，否认自己发布了该条评论，称“截图之言并非我部所为，正在调查中。”
可是，细心的网友发现，这则声明连后缀时间都出现失误——将2017年误写为2016年，这也让网友质疑这份声明的诚意与真实性。
网友看丽江古城官微怼网友：不怕神一样的对手，只怕猪一样的队友
丽江古城区宣传部回网友：你最好永远别来！有你不多，无你不少！看到丽江古城区宣传部这么流氓我就放心了，真是应了那句古话：只要有猪一样的队友，何愁神一样的对手？
丽江古城区宣传部回网友：你最好永远别来！ 强评：看来不是老鼠屎的问题，而是本来就是一锅烂粥。粥已坏，副省长大人已品偿过。接下来该如何？重新烧还是让粥继续烂在锅里？
八卦马后炮：有图有真相，除非有几种可能，一是黑客侵入发布的，二是山寨版的，但是认证不能假吧，三是临时工干的，四是确实为了游客的安全着想说了实话，为何大部分网友就是不领情，不知道大家相信哪种？丽江堕落成今天这地步，是有深刻根源，被金钱腐蚀了
会听音乐的树：丽江有钱了，然后这个公关水平还跟90年代没什么区别啊
丽江古城区宣传部回网友：有你不多，无你不少！好牛气的官方宣传部！
而就在丽江古城官微因任性回复网友上热搜的同时，丽江某法官又添了一把火
26日上午，人民网在新浪微博上刊发一条“一位57岁民警的雪中坚守”博文，微博中介绍，2月21日，57岁的老民警张宏仓冒雪执勤，“白发和白雪混在一起，背影感动路人。”并配上两张民警张宏仓在大雪中执勤的照片。
2月26日上午8点58分，云南省丽江市中级人民法院法官李炳祥在转发该微博时称，执勤要么是因为犯错误被处罚，要么是“作秀”。
评论发出后迅速引起争议，当天中午，李炳祥在微博对自己的不当评论致歉。
据悉，该法官已经被停职调查。
网友发问：一次次被推到风口浪尖上的丽江，是否还值得一去？你怎么看？
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