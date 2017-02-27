火烧共享单车！网友：这样就能阻止时代变革吗？
扔下河？挂上树？卸座椅？拆轮胎？加私锁？损毁二维码？共享单车可谓命运多舛。
等等，还有更狠的！
2月26日，一堆共享单车残骸现成都三圣乡一家农家乐旁小沟里，竟是被人蓄意点火烧的！
当地一位治保队员说，早上8点半左右，他巡逻到附近时发现树丛里冒烟，就赶紧往冒烟的地方查看。到场发现，是一堆共享单车被烧了，发现的时候已经大部分烧毁。从现场看，周围并没有火源，被烧毁的共享单车有10余辆，包括目前街面上所见的多个单车品牌。
有曾来农家乐游玩的成都市民反应，当他好不容易找到共享单车并准备开锁时，遭到一位年轻男子阻挠，对方显得十分不友好，称“不能挪走，这是我们的车”。双方发生了争执，该市民认为这是共享单车，就当场报警，阻挠的男子随后就跑了。
目前，尚不清楚火烧共享单车是何人所为。但此事引发了网友的怀疑和热议：
据了解，在当地的农家乐，以前租车给市民骑10—30元一小时，利润丰厚，如今共享单车突然闯入，这块肥肉自然就再难吃到了。
骑单车本就是最理想的绿色出行方式，而共享单车诞生后，它的便捷、经济更是鼓励了民众选择这一交通工具。然而，共享单车却屡遭人为蓄意破坏，令人痛心。
共享单车是共享经济时代的产物，也是互联网浪潮下必然性的创新。
火烧共享单车照见的是既得利益和改革之间的冲突。然而正如网友所说的：选择破坏和不接受就能阻止时代的变革吗？
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