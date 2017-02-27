杨洁篪访美：中美关系需扫除哪些阻碍？
新华社26日报道，中国国务委员杨洁篪应美国政府邀请，将于27日至28日对美国进行访问。
中国外交部发言人陆慷表示，杨洁篪将就中美关系、以及共同关心的问题，与美方高级官员交换意见。
本月21日，杨洁篪曾与美国国务卿蒂勒森通电话。双方就增进两国互信、推进双边关系发展达成共识。
路透社指出，杨洁篪此次访美，是两大经济体试图使关系回稳的尝试。同时，这也是特朗普上台以来，两国之间的最高级别会晤。
凤凰网报道称，有分析指出，杨洁篪此行访美，可能是为习近平与特朗普的会面铺路。而这次访问也正逢美国前总统尼克松访华破冰之旅的45周年。
日本《产经新闻》27日报道指出，杨洁篪此次访美虽可促进中美关系缓和，但是双方官员对3大议题是否能达成共识，将是影响两国首脑会面的关键因素。
此3大议题分别是：朝鲜问题、南海问题、以及中美贸易问题。
除了3大议题，双方首脑的会面方式也备受关注。
报道指出，两国首脑有可能会在7月的德国G20峰会上进行首次会面。而据《南华早报》引述，外交观察者指出，习近平与特朗普的会晤对于确定两国关系的基调、方向、以及建立新的交流方式，至关重要。
但是，特朗普是否会出席G20峰会，尚未可知。《南华早报》指出，特朗普新政府似乎对多国政治集会持有怀疑态度。例如此前，特朗普就未有派遣团队出席1月17日到20日的达沃斯世界经济论坛。
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