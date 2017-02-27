中国制造业平均工资10年涨3倍：英媒
《金融时报》网2月27日报道称，在经历持续10年的快速上涨后，中国制造业平均时薪涨至2005年水平的3倍，并超过巴西和墨西哥等国水平，并且正在迅速赶上希腊和葡萄牙。
研究集团欧睿国际的数据显示，就中国的劳动力队伍整体而言，每小时收入现在已高于除智利以外的任何拉美大国，并且已达到较弱的欧元区成员国水平的70%左右。
这些数字表明，中国在提高其14亿人的生活水平方面取得了进展；一些分析家提出，生产率的提高可能使中国制造业工资进一步超过传统上被视为中等收入国家的水平。但是，快速上升的工资水平也意味着，中国可能开始让愿意承受低工资的其他发展中国家夺走一些就业岗位。
报道称，欧睿的数据还突显了拉丁美洲（该地区工资停滞，有时实际水平下降）和希腊（平均时薪自2009年以来降低一半以上）面临的问题。
“引人注目的是，与其他所有国家相比，中国做得非常出色，”专注于新兴市场的投行晋新资本的全球首席经济学家查尔斯·罗伯逊表示，“中国正在赶上西方水平，而其他这么多新兴市场做不到这一点。”
根据欧睿的数据，中国制造业的平均小时工资在2005年至2016年间涨了3倍，达到3.60美元（约合24.71元人民币），而同期巴西制造业的时薪从2.90美元（约合19.9元人民币）降至2.70美元（约合18.53元人民币），墨西哥从2.20美元（约合2.2元人民币）降至2.10美元（约合14.44元人民币），南非从4.30美元（约合29.57元人民币）降至3.60美元（24.75元人民币）。
同期，随着中国在2001年加入世界贸易组织之后更紧密地融入全球经济，其工资水平还赶超了阿根廷、哥伦比亚和泰国。
“自加入世贸组织以来，中国的工资水平出现了爆炸性上涨，”标准人寿投资的新兴市场高级经济学家亚历克斯·沃尔夫表示。
在中国，制造业工人属于收入较高的人群。但中国经济作为一个整体的收入水平也在上升，涵盖所有经济部门的中国平均工资则从2005年的1.50美元涨至去年的3.30美元，高于巴西、墨西哥、哥伦比亚、泰国和菲律宾水平。
欧睿的战略分析师欧鲁·莫修丁指出，中国工人的生产率水平比他们的工资增长得更快。“你必须把（工资通胀）放在整体背景中看待，”她表示，“制造商仍然获益于在中国开展经营。”
报道称，中国国内市场的规模有望帮助该国的制造业工人，尽管劳动力成本不断上升。“到2020年，中国在一系列行业都将占到20%的市场份额，类似于北美和西欧，”莫修丁表示。
但是晋新资本的罗伯逊指出，中国人口老龄化和工作年龄人口预期中的减少，可能在未来几年带来更高的工资压力。
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