移动技术促进中国零工经济
《南华早报》网2月26日报道，以任何标准衡量，海珍珍（音）的工作都是完美的。这名21岁的高中毕业生在家工作，不用对任何人负责，几乎想什么时候工作都行。
利用一个基于智能手机的应用软件UpLive，她每个工作日用两小时通过视频直播自己做杂事、唱歌或与别人聊天。不涉及色情、电话性爱或有伤风化之事，海珍珍只要在摄像头前打扮得美美的、干一些日常琐事，就能收到大多数为男性的粉丝送上的虚拟礼物。
这些礼物——包括虚拟的玫瑰花、珍珠项链、珠宝甚至车子和游艇——都可以折合成现金，由她和直播平台对半分。
UpLive的创始人之一田行智说，最受欢迎的主播每月能通过该平台挣10万元人民币。一家智库称，这是内地大学毕业生首份工作平均工资3378元的30倍。
报道称，这是内地的零工经济，将技能提供者与需求相结合的技术已颠覆了内地的劳动力市场。这一现象在中国（内地）这个世界最大智能手机和互联网市场非常明显，该国有7.13亿网民。
智联招聘的高级顾问郝健说：“在服务业和在线平台崛起的情况下，人们能够直接将时间和技能转化为生产力，移动支付工具使他们能随时随地通过工作得到报酬。人们不用在小隔间内工作，也不用为同一个老板工作。”
世界最大在线购物平台运营商阿里巴巴集团下属的智库阿里研究院称，到2036年中国或将有多达4亿人成为自雇零工经济的成员。
麦肯锡全球研究所2016年的一项研究发现，目前约有30%的美国人通过独立工作和打零工获得某种形式的收入。
报道称，在中国内地，这方面已有很多选择。
中国本土叫车软件滴滴出行有1500万司机，2015年完成14.3亿订单，其所服务的3亿乘客覆盖400个城市。也就是说，只需拥有一台智能手机和一本驾照，这1500万私家车主就能在工作之余挣外快了。
小猪短租去年成交金额达11.5亿元，其平台上有14万套房源可供短期租住。
全职厨师可通过爱大厨软件使自己的收入翻番。连动物爱好者也能通过照料附近的宠物来挣外快。
为抓住这一商机，文双于2016年创立了自客网，帮助企业和寻找工作的职业人士。他说：“中国（内地）有世界上最大的职业群体。在移动互联网和社交媒体不断发展的情况下，世界上最大的自由职业市场将在中国（内地）崛起。”
在中国经济艰难面对近30年来最缓慢增速的情况下，对利润率受挤压的雇主而言，这是一件好事。
智联招聘的数据显示，2016年对兼职工作的需求比上年几乎增加了一倍。
麦肯锡公司称，零工经济将扩大劳动力的参与面，为失业人员提供机会，甚至还能提高生产率。
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