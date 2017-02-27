不惧供过应求？马来西亚航空投入扩展计划
马来西亚最近公布了4家主要航空公司的数十亿令吉飞机订单、以及乘客座位数量的增长计划。
在面对未来的盈利压力，特别是在今年下半年，有些人可能会对这样的计划感到好奇。
但是，The Edge财经日报报道称，业内人士认为，乘客数量在长期内将呈现增长，并足够填补这部分额外的承载客量。
马来西亚国际航空运输协会（IATA）发言人钟接庆（Albert Tjoeng）指出：“在全球范围内，客运量预计将增长。事实上，我们预计到2035年将增加一倍，达到70亿。未来20年内新乘客人数的一半，预计将来自亚太地区。”
根据去年10月公布的旅客需求预测报告，IATA预计2035年的航空旅客数量将达到72亿。与2016年的38亿人相比，年复合增长率为3.7％。
而马来西亚的航空市场，便在2016年增加了450万人次、增长7％，达到6790万人次。
因此，钟接庆认为，航空公司之所以如今继续投资新飞机，是因为飞机的购买或租赁是一项长期投资。
据报道引述，他说：“它（这项投资）不是基于当前的市场条件，而是基于更长期的考虑、以及对增长的期望。另外，在下订单和飞机实际投入服务之间，存在一段时间的滞后。而且，这并不意味着所有订购都将同时交付飞机。”
他补充说，一些新订单旨在更换较低燃料效率的旧飞机。
航空中心（Centre for Aviation）分析师布兰登•索比（Brendan Sobie）表示同意。他指出，最近新加坡航空公司（SIA）128亿美元的波音订单，便是主要用来替换年份已久的旧飞机。
他说：“今年，马来西亚（航空）容量的增长速度，要比新加坡更快。而同时，所有航空也正在追求战略性扩展。”
索比在1月31日发表的展望报告中预测道，马来西亚的客机总数将于2017年增长11％，平均乘客增长率可能达到15％，相应的，大多数航空公司的平均飞机利用率也将增长。
但是，他也提到：“快速增长几乎肯定会以牺牲收益和利润为代价。（这是因为）马来西亚和广泛东南亚市场的竞争已变得非常激烈，几个主要航线甚至有承载量过剩的情况。”
要吸引更多乘客，自然需要更多的“折扣”。但是，马来西亚航空公司的机票价格如今已经非常低廉。因此，索比认为，特别是到了今年下半年——新飞机订单的交付时段——这些航空公司的利润可能进一步下跌。
艾芬黄氏资本研究分析师Aaron Kee也警告说，航空业是一个周期性的业务。
据报道引述，他说：“亚洲航空公司（AirAsia）于2016年创下了记录。我们可以预计，由同业的迅速扩展、以及平均年原油价格的上涨，接下来的收益将会收缩。”
但是，他也认为，在长期看来，航空公司的扩展动力是合理的。“虽然今年会出现供过于求，但航空公司正在提前扩展。在我们看来，该行业的增长在长期内将是强劲的。”
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