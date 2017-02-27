中国品牌强势攻占世界移动通信大会
西班牙《先锋报》网报道，2017年世界移动通信大会27日在巴塞罗那开幕，会上将展示各种智能手机产品、应用和其他电子产品。在这个领域日益占据更重要地位的中国用各种新产品再度进军世界市场。这个目前已呈饱和状态的市场面临着各种新的挑战，如5G网络和人工智能等。
在为期四天的世界移动通信大会期间，中国将向人们展示为什么它已经对攻占世界移动产品市场做好了充足准备。华为和OPPO等中国企业的产品目前在销量上处于世界领先地位。
在展会开始前，华为是最受关注的企业之一。种种迹象表明华为公司将向市场推出最新旗舰手机P10.
本届世界移动通信大会最大的意外也与中国有关，那就是小米的缺席。小米公司的一位人士几天前对本报证实，小米公司不准备参加今年的世界移动通信大会。该公司在全球市场遭遇的重大挫折，以及公司对其他领域的关注可能是导致其缺席的主要原因。
中国最大的手机销售商之一OPPO宣布将推出名为“5X”的最新一代拍照技术。虽然目前还没有更多的细节介绍，但从名称上看，这一技术可能与改进变焦性能有关。凭借对设备拍照功能的重视，以及最近在一些机型上取得的成功，OPPO有望成为本届世界移动通信大会上的一匹黑马。
这些天来很多人都在谈论5G。中国制造商中兴公司有可能在本届大会上推出首款可以支持5G网络的手机。
越来越重视移动业务的联想集团也准备给世界带来惊喜。在该公司向专业媒体发出的发布会邀请函中似乎能预感到将有一款中档手机推出。自联想收购摩托罗拉移动业务以来，该公司对移动产品市场的参与度成倍增加。最新还有消息称联想有可能在世界移动通信大会期间推出全新的Moto Mods智能模块。
其他一些较小品牌在本届世界移动通信大会上也将占据自己的空间。其中一个就是年轻的手机制造商Vernee。在今年的世界移动通信大会召开之际，该公司正吸引着业界越来越多的关注。大会期间，这家来自中国深圳的手机制造商准备推出多款新机型。虽然公司资历浅，但Vernee从一开始就把目光瞄准了世界市场，并获得了较高的声誉。
中国品牌将在此次世界移动通信大会上绽放魅力。它们能否给业界带来比韩国和日本品牌更大的惊喜，让我们拭目以待。
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