什么影帝影后、最佳影片乌龙？特朗普才是奥斯卡的主角！
对于今年的奥斯卡颁奖典礼，观众门关注的，可能最佳男女主角、或是最佳影片宣布错误的大乌龙。但是，对于出席颁奖典礼的电影工作者，他们关注的则是特朗普！
主持人吉米·金梅尔（Jimmy Kimmel）在颁奖典礼接近尾声时假装失落地说，特朗普怎么还没有发推特。他说：“我们典礼都进行了两个小时了，特朗普还没发推特，我有点担心他了。”
他甚至拿出了电话，发了条推文并@特朗普，问他醒了没。推文瞬间被转载22万5000次。
不仅如此，金梅尔在一开幕的时候，便说道：“这个直播正在被数百万的美国人、以及世界各地225多个如今讨厌我们的国家人民所收看。”
此外，金梅尔在欢迎创下20项奥斯卡提名记录的梅丽尔·斯特里普（Meryl Streep）时，更是不忘调侃特朗普。
上个月，斯特里普接受金球奖颁发的终身成就奖。她在发表讲话时表示，对特朗普在竞选活动中嘲笑一名身体有残障的记者的行为感到震惊。对此，特朗普在推特上回应道：“斯特里普是好莱坞最被高估的女演员之一。”
金梅尔介绍斯特里普时便调侃道：“每个人，请与我一起，给她送上她完全不值得的掌声，好吗？大家！高度被高估的梅丽尔·斯特里普。”
美国影视界的政治倾向？
金梅尔也说道：“我想要向特朗普总统说声谢谢。记得去年，奥斯卡像是种族主义者吗？这已经不存在了。我们好莱坞非常欢迎外来者。”
实际上，获得最佳影片的《月光男孩（Moonlight）》，正是关于一名非洲裔美国男孩的成长故事、及其与性别身份的斗争。
该影片的均创作者麦卡尼（Tarell Alvin McCraney）在发表感言时表示：“这是献给所有黑色和棕色皮肤的男孩和女孩，以及不被性别束缚的人，那些看不到自己的人，我们正试图展示给你。”
此外，该影片的导演巴里·杰金斯（Barry Jenkins）是多名佩戴起蓝丝带的明星之一，表示对反特朗普的美国公民自由联盟（ACLU）的支持。
而在《月光男孩》扮演“毒枭”的马赫沙拉·阿里（Mahershala Ali），则获得了最佳男配角，成为第一个获得奥斯卡演技奖项的穆斯林。
另外备受关注的是，最佳外语片《推销员》的伊朗导演阿斯哈·法哈蒂（Asghar Farhadi）以缺席典礼向特朗普的移民政策抗议。
他通过一份声明表示：“将世界划分为美国和‘我们的敌人’制造了恐惧——对侵略和战争的欺骗性理由。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost