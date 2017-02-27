中国新加坡举行4个高层合作机制会议
2月27日，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽在北京与新加坡副总理张志贤会面，并共同主持中新双边合作联委会第十三次会议、苏州工业园区联合协调理事会第十八次会议、天津生态城联合协调理事会第九次会议、以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第一次会议。
会见时，张高丽表示，习近平主席2015年11月对新加坡进行国事访问期间，双方确立了与时俱进的全方位合作伙伴关系，将双边关系提升到新的高度。习近平主席在二十国集团领导人杭州峰会期间，李克强总理在东亚合作领导人系列会议期间，分别会见李显龙总理，两国领导人就中新关系下一步发展达成广泛共识。中方高度重视发展中新关系，愿同新方共同努力，积极落实两国领导人达成的重要共识，牢筑政治互信，加强发展战略对接，拉紧利益纽带，夯实民意基础，深化互利合作，推动双边关系实现更大发展。
张志贤表示，新中两国关系密切，合作领域广泛。苏州工业园区、天津生态城及中新互联互通项目体现了两国友好合作的广度、深度和强度。新方愿积极参与“一带一路”建设，着重从基础设施互联互通、金融、为第三国开展培训等领域入手，进一步充实深化和推动双边关系向前发展。
同日，张高丽和张志贤共同主持四个双边合作机制会议。双方全面梳理了两国各领域合作进展情况，就进一步推进经济转型、金融合作、人文交流、包容和可持续发展等领域合作深入交换意见，达成一系列重要共识。会议充分肯定了苏州工业园区、天津生态城、中新互联互通项目三个政府间合作项目取得的新进展，明确了下阶段合作方向和重点，提出了下一步发展目标和任务。双方一致认为，要加大政策支持，推动苏州工业园区转型升级和创新发展；扎实推进天津生态城国家绿色发展示范区建设，共同筹划好明年生态城开工建设十周年纪念活动；积极推动中新互联互通项目实施，着力打造高起点、高水平、创新型合作平台。
会后，张高丽和张志贤共同出席了两国科技、知识产权、信息通信、人文等领域有关合作文件的签字仪式。（新华社）
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