印度籍工程师被杀 印高官赴美讨说法
印度外交秘书苏杰生27日访美，这不仅是特朗普上台后印美政界高层的首次会晤，也被看作是印度外交界的一次“危机公关”。此前，美国刚刚发生一名印度工程师被排外者杀害的事件。
两名印度工程师22日在美国堪萨斯一家餐馆遭枪击，一死一伤，枪手开枪时高喊“滚出我们的国家”。
法新社27日称，每年有数以万计的印度人赴美工作和留学，工程师之死在印度引起极大震惊。有印度舆论呼吁印度外交部应责令美国作出解释。
“美国总统和美国人至少应公开谴责这一令美国蒙羞的罪行”，《印度时报》援引一位印度政府人员的话说。
尽管印度官方未透露苏杰生访美的具体议程，但舆论猜测他将要求美国确保在美印度人的安全，并谈及备受印度人关注的H1-B签证问题。
印度目前正为美国要修改H1-B签证政策犯愁，政策改变后，印度人赴美工作或将变难。而工程师在美遭袭事件似乎愈发加重了印度人的忧虑。
《印度时报》27日报道称，H1-B签证又称“特殊岗位签证”，主要发放给美国企业所需的在特定领域中具有理论或技术专业知识的外籍工人。得益于印度在信息产业及外包服务上的前发优势，以“硅谷”为主的美国信息技术公司每年发放大量的H1-B签证给印度人。
英国《经济学人》杂志称，美国每年约发放8.5万份H1-B签证，印度三大外包公司每年提交的H1-B签证申请超过这一数字，且印度籍员工获签率远远大于其他国家。
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