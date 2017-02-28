连接巴生港和关丹港 中企在马来西亚造战略性“陆路运河”
日本《富士产经商报》2月27日报道，中国正在马来半岛兴建“陆路运河”。
中国提出的现代版丝绸之路经济圈构想——“一带一路”正在马来半岛变为现实。中国计划与马来西亚政府合作，通过铁路横向联通马来半岛。中国正在把开辟一条从南海直接西出印度洋的独有的路径纳入视野，以绕开已经陷入安全困境的马六甲海峡，中国目前八成的进口原油仍需途经此地。
以深灰色的南海为背景，数台大型起重机在白色的砂石上发出巨大的轰鸣。这里是马来西亚东海岸的关丹港，为建设全长两公里的新码头正在进行填海作业，整个工程已经完成了80%。保卫新码头的全长4630米的防波堤也完工近七成。
“除了重型设备外，操作人员也全部来自中国。这也是不得已而为之，因为马来西亚缺少有经验和技术的（工人）。”承担港口运营的马来西亚关丹港务公司（KPC）负责人说。
关丹港口财团是由中国企业出资四成建立的合资公司。目前投入30亿林吉特（1林吉特约为1.548元人民币——本网注）增建的可供大型船舶停靠的18米深水港工程正在进行中。由于与中国贸易量的增加，该港年货物吞吐量达到4000万吨，是五年前的四倍，已经接近承载上限。于是决定与中国合作，实现吞吐能力翻番。
2015年4月开始的新码头建设工程中，最初建设的400米将于年内完工，明年开始投入使用。在从港口驱车15分钟车程的位置，马来西亚中国关丹产业园正在建设中。中马双方分别占有51%和49%的股权。预定建设的三个园区中，第一园区内供高级员工居住的宿舍已经建成，众多中国技术人员预计将在近期入住。
在新的铁路建设计划之外KPC公司CEO还明确透露了在港口内建设货物站的想法，表示“希望能够满足更加多样化的需求”。
铁路建设计划是去年11月的合作承诺。这一连接马来西亚东西海岸全长620公里的项目由中国企业中标，工程费用预计为550亿林吉特。
一旦工程完工，关丹港将通过横贯马来半岛的铁路与250公里外的巴生港联通。巴生港是马来西亚最大的港口，也是距离首都吉隆坡很近的免税自由港。预计关丹港将于今年6月成为自由港。一旦两港实现联通，一条战略性的“陆路运河”就将出现。
报道称，马来西亚东海岸开发滞后，大都集中在西海岸的日本企业对这一区域少有关注。但是东海岸与中国距离较近，又是纳吉布总理的选区。考虑到南海与马来西亚的主权争议，中国一直在积极对马来西亚东海岸的开发提供合作。
另一方面，与美国存在军事合作关系的新加坡控制着连接马六甲海峡的主段与南海的新加坡海峡。如果美国海军舰艇在新加坡海军基地停靠，这将成为中国安全保障上的“弱点”。
尽管油轮与铁路在货物运输量上存在差异，但是新加坡东南亚研究所高级研究员邓秀岷指出，通过铁路绕开新加坡海峡的构想对中国来说在地缘政治上具有重大意义。
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