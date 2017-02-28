确保海洋权益 中国打造航母战斗群
日本《朝日新闻》网27日报道，继通过改造前苏联航母得来的“辽宁”号航母之后，中国在大连建造的首艘国产航母也即将下水。有消息称，该航母预计于2020年之前部署在南海舰队。
中国的第三艘航母也正在上海建造中。中国为了维护南海等主权和海外权益，明显加快了海军的建设。
日本《朝日新闻》获得了正在中国辽宁省大连市建造的中国首艘国产航母的最新照片。从照片看，该航母正在为下水做准备，舰岛骨架已经完工，舰体前端采用了“滑跃起飞方式”的飞行甲板。
另据中国媒体报道，航母建造现场的脚手架已基本拆除，舰底的红色涂料也已完成涂装。部分媒体还猜测该航母会被命名为“山东”号。
该航母是继2012年服役的“辽宁”号之后的中国第二艘航母，也是中国第一艘国产航母。中国国防部发言人表示，“新航母在很多方面比辽宁舰有改善和提高”。中国的军事专家分析称，虽然新航母是以辽宁舰为模板建造，但甲板更大，因此可以部署更多舰载机。
中国军事专家尹卓少将对媒体说：“为了维护国家的安全和利益，需要在重要的太平洋、南海至印度洋的海域各部署两个航母战斗群，将来需要部署5至6艘航母。”
报道称，要实现常态部署航母，考虑到维修和训练，至少需要3至4艘航母。中国军队除了在大连建造的航母外，还在上海郊外建造另一艘国产航母。
中国尤其致力于提高远海作战能力，重视海军的姿态越来越明显。随着经济增长，中国在海外的权益也在扩大。依赖进口的石油、天然气和粮食，大部分需要通过南海和马六甲海峡，依靠自己的力量守卫海上交通线的安全，也是重要的课题。
中国描绘的战略是，首先确立连接冲绳、台湾、菲律宾的“第一岛链”内的制海权，将其内侧变为“内海”。下一步则是通过部署航母，确立以关岛为中心的“第二岛链”内的制海权。
现代战争的主力是导弹和航空战力，因此中国需要在尽可能远离本土的地方部署战力，拓展作战空间。部署航母被视为战略重点，因而受到重视。
目前，航母战斗群活动的预想地点包括有事时美国海军等通过的、对中国安全至关重要的太平洋，以及围绕岛屿和岩礁的主权紧张度越来越高的南海和作为主要海上物流航线的印度洋。去年12月下旬至1月，辽宁舰穿越第一岛链上的宫古海峡，首次进入太平洋，在南海举行了远海训练。今后，国产航母部署后可能会以南海为中心开展活动。
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