特朗普提议增加540亿军费，加强南海等部署
一名白宫预算官员周一表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元、或约10%。
这部分的预算增加，将来自非国防开支的削减。该官员表示，特朗普将在提案中，要求把非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助、以及对国务院和国家环境保护局的拨款。
对于社会保障与医疗保险等重大社会福利项目，美国财长努钦（Steven Mnuchin）曾于周日的福克斯新闻采访中表示，特朗普的首个预算计划将不会削减这部分的支出。
据路透社引述，特朗普在白宫对各州州长称，他的预算计划中包括“具有历史意义的防卫支出增加，以重振美国的军事力量。”
了解提案的一名美国官员称，特朗普将把国防资金用于造船、军用飞机，以及在霍尔木兹海峡和南海等“国际战略要道增强部署”。
路透社指出，这可能会引起美国与伊朗和中国的摩擦。因为，美国已经拥有全球最强的战斗部队，国防支出也远高于其它国家——联邦预算约有六分之一用于军费支出。
但是，据路透社引述，白宫预算局长穆瓦尼（Mick Mulvaney）指出，特朗普的预算提案仅会将国防预算提升至6030亿，相较最近一个预算年（截至2016年9月30日）仅提升了约3%。
不管怎么样，特朗普对联邦支出并无最终决定权。他需将预算案提交给国会。而据路透社指出，政府与国会间的预算协商可能会持续数月时间。
对亚洲的影响？
特朗普之前曾表示，会将现役部队人员从当前的48万人扩充到54万人，将海军陆战队从现有的23个营增加到36个营——或增加1万名海军陆战队员，海军舰船和潜艇从276艘增至350艘，并将空军战机从1100架增加到1200架。
《外交学人》杂志网文章分析了特朗普国防预算增加对亚洲的影响。
首先，文章认为这算是个“混乱而不清晰的公告”。这是因为，特朗普此前曾指责前政府在中东和阿富汗战争上花费的军事开支。他也说：“我们将用更少的钱做更多的事，使政府精益求精，对国民负责。”
其次，文章认为需要关注该预算案是否会加剧亚洲的军备竞赛。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的资料显示，亚太地区在过去5年中的国防开支增长，是后冷战时期以来的最高水平。加之中国近年来在南海和南海日益增长的强硬态度，文章也认为，特朗普的国防开支增加若通过，可能会加剧中美之间的安全困境。
最后，文章认为国防开支的提高也可能促使美国核武的现代化。2016年12月，特朗普就曾在推特上表示，美国应该加强和扩大核武库。文章认为，如果特朗普真的这么做，这不仅会出发与俄罗斯的军备竞赛，也会鼓励中国扩展其核武器。
现阶段，特朗普尚未明确说明详细的军费用途。
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