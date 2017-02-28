H7N9病毒变异株在禽类呈现高致病性、耐药性
2月19日，中国广东出现H7N9病毒变异株，中国疾病预防控制中心已向世卫组织通报。
近日，中国工程院院士钟南山透露，发现的两株病毒变异株在禽类中表现出高致病性，并且对达菲(磷酸奥司他韦)出现耐药。
据科技日报报道，钟南山院士分析指出，这两例H7N9病毒变异株有两个特点：
第一，变异株在禽类中成为高致病性病毒。“以往H7N9病毒在禽类中不发病，在人类中致病，但现在变异后的病毒会使禽类也发病，这一点目前也引起农业部门的高度重视。”
第二，变异的病毒株对达菲出现耐药。不过，钟南山也认为，目前大部分患者采用达菲治疗还是有效的，“说明变异病毒株并未成为广泛、普遍的流行株，也就是说相当一部分(病毒)没有变异”。
广东省疾控中心也表示，广东分离出的这两例H7N9病毒变异株，确实对达菲的敏感性下降，也就是说有耐药的情况出现。“不过这种耐药性只能说有所增强，并非说达菲就完全不能用。”
数据显示，目前全国有17个省市出现人感染H7N9禽流感疫情，其中江苏、浙江和广东疫情最为严重。专家提醒，目前是H7N9流感高发期，切记千万不要接触活禽，一旦出现发热等流感症状要及时就医。
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