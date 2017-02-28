中兴发布世界首款5G智能手机，2020年投入使用
法新社26日电，中国电信巨头中兴通讯发布了它所称的全世界首款兼容预计于2020年投入使用的超快5G移动互联网服务的智能手机。
该公司称，千兆手机（Gigabit Phone）是第一款能够让下行速度达到每秒1GB的智能手机，这一速度是目前广泛使用的第一代4G服务的10倍。
这款于世界移动通信大会召开之际在西班牙巴塞罗那发布的设备，将能拍摄360度全景虚拟现实视频，并能快速下载超高保真音乐和视频。
中兴通讯发言人说：“有了这款新设备，人们的联网方式将被永远改变。聚焦5G技术将是中兴通讯全球研发的重点之一。”
各科技公司正争先开发能兼容5G的产品，这将为习惯于直接在手机上观看电影和电视的一代人提供超快连接。
韩国电信公司计划在2018年平昌冬季奥运会期间提供试验性5G服务。
该技术预计将在2020年开始大规模商用。
美国弗瑞斯特研究公司的分析师托马斯·赫森说，中兴通讯正利用手机“展示创新”，并让我们可以“窥见几秒内就能下载完整电影的未来”，但它可能不会是一个大卖家。
成立于1985年的中兴通讯称，它提供电信设备和服务，在160多个国家和地区拥有客户。它是唯一在美国市场具有举足轻重地位的中国智能手机厂商，10%的市场份额使其成为第四大供应商。
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