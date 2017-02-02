安倍将于10日会见特朗普，或增加购买美国能源
路透社报道，日本首相安倍晋三正在考虑增加从美国的能源进口。
安倍将于2月10日在华盛顿会见特朗普。为此，日本当局正在制定一揽子计划，以让日本企业在美国进行基础设施的投资和展开创造就业的项目。
《读卖新闻》今日报道指出，安倍的一揽子计划包括日本与美国共同开发一个价值4500亿美元的“基础设施市场”，而日本政府和公司可能会为此在10年内投资1500亿。
此前，特朗普曾就日本与美国的贸易顺差而提出抱怨，也指责日本（以及中国和德国）故意贬值货币，并对美国企业造成损害。
而据消息透露，日本方面的另一个想法是，增加从美国进口的液化天然气。
与安倍所接触的一名日本企业的高级主管告诉路透社说，如果安倍认为特朗普最关心的是贸易顺差问题，那么他可能选择在投资项目之上，再增加从美国进口页岩油或天然气。
他表示，安倍对特朗普的方式将是“不迎合、不对抗”。
日本天然气进口商的执行官告诉路透社，公用事业行业可能会抵制购买更多的美国页岩气，因为他们承诺要购买相当大的量，而日本的能源需求却正在下降。
报道指出，亚洲的液化天然气因供应过剩，因而其价格在今年已经下跌了近五分之一。
在以船舶运输购买各种形体的天然气的国家中，日本是全球的第一大买家，占全球船运的近三分之一。
在2011年的岛核灾难之后，日本国内的需要反应堆都被停止运行。因此，页岩气成为了日本能源需求的选择之一。
路透社报道，日本于本月首次以船运方式进口液态页岩气，并会在今年或明年增加进口量。
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