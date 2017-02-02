外国企业逐渐搬离中国，因中国企业竞争力上升？
美国希捷公司（Seagate）上个月关闭了位于苏州的工厂，从而损失了2000份就业岗位。
《南华早报》报道，这家全球最大的硬盘制造公司关闭在中国的工厂，再次引起了在华外国企业的担忧——担心中国是否对外国企业越来越不友善。
报道指出，除了希捷公司之外，近年来也有好几家公司停止了在华的作业。
其中原因包括中国的高税率制度、劳动力成本上升以及来自中国国内企业的激烈竞争。
例如，松下电子便在2015年停止了在华的所有电视机制造。
报道指出，松下电子于1979年首次进入中国，也是中国的第一家外国企业。当时，它被中国企业所没有的慷慨条件所吸引，包括较低税收和土地价格、以及更容易接触地方政府等。
此外，在去年11月，索尼也卖掉了广州工厂的所有股份，马莎百货（Marks & Spencer）也宣布因持续遭受损失而要关闭所有的在华店铺。
其它类似的公司还包括麦德龙集团（Metro AG）、家得宝、百思买、露华浓（Revlon）、欧莱雅、微软以及夏普。
报道指出，外国企业以前被中国视为最受欢迎的客人——为中国带来迫切需要的收益、管理技能和技术知识——如今似乎已失去了青睐。
香港中文大学的庄太量认为：“中国现在已经不是那么迫切需要外国企业来累积先进技术和资本。因此，政府可能会逐步取消给外国企业的优惠政策。”
安永会计师事务所的亚太区金融服务执行合伙人基思·普森（Keith Pogson）指出，主要的原因是来自中国企业的激烈竞争。他同意，逐步取消给外国企业的优惠政策肯定是符合中国的自身利益。
他说：“我们看到更多的中国企业在其它国家成为领头羊，这当然会给外国企业增加很大的压力。”
例如中国的TCL就于去年赶超了韩国的竞争企业，成为全球销售量最多的电视品牌。
《南华早报》指出，中国对外企的优惠政策可被追溯到1994年。直到2007年，接受外国投资的企业只需支付15%所得税，而中国本地企业则需支付33%。
但是，中国近年来出台了新的《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》于2008开始生效，并将中国和外国企业的所得税统一为25%。
贝恩管理咨询公司去年的一份报告显示，法规的不明确和不一致的解释是一些企业外走的原因。另外一些原因还包括高劳动力成本和缺乏合格员工。
中国美国商会（AmCham-China）的532家成员企业中，有25%表示他们已经或正在计划要在年底之前将作业移出中国。其中几乎有一半表示将会移到“亚洲的发展中国家”。
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