经期别戴隐形眼镜
许多爱美的女性喜欢戴隐形眼镜，甚至很多不近视的姑娘也会戴没有度数的美瞳，让自己的双眸显得“明亮动人”。但是，戴隐形眼镜会增加眼球感染的风险，还可能出现角膜变形、视物模糊、复视、屈光度改变（比如难以矫正的散光）等影响视力的情况。因此，要格外当心。
月经期不适合戴。这是因为，女性在月经期间眼压比平常要高，眼球四周也较易充血，痛经的女性更是如此。这时戴隐形眼镜，会对眼球产生不良影响。此外，女性月经期间免疫力下降，眼晴的抵抗力也下降，泪液分泌减少，可能会使细菌的代谢产物沉积在角膜与隐形眼镜之间，有患上细菌性角膜溃疡的风险。
隐形眼镜浸泡液每两天就要更换。不同品牌、不同类型的护理液绝对不能替代或混用，也不能用洗涤剂、食盐水或自来水清洁镜片。清洁镜片时，应用干净的双手揉搓30秒以上，才能达到清洁效果。隐形眼镜不能长期浸泡在药水中，通常两天要更换，避免镜片滋生细菌。还要注意更换新的隐形眼镜及保存盒。
眼睛不适时不能戴。患上睑缘炎、麦粒肿、睑内翻倒睫、泪囊炎、泪液分泌不足、干眼、结膜炎、沙眼、角膜炎、青光眼、巩膜炎、虹膜睫状体炎等症时，不能使用隐形眼镜。
不是人人都能戴。佩戴前，应到医院进行详细的眼科检查。常规检查后，还应做医学验光、角膜曲率半径测定、角膜荧光素染色检查等。
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