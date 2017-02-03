多年无解死亡怪症，竟因“空腹吃荔枝”
英国广播公司网站报道，困扰了印度北部荔枝产地的医生多年的儿童怪病，竟然是由于空腹吃荔枝引起的。
都20多年了，明明健康的孩子突然就不行了，丧失知觉，其中差不多一半的孩子会丧命，让医生们不得其解。日前，科学家查明，这个神秘怪病的病根就是“空腹吃荔枝”。
美国和印度的科学家从此解开了每年导致印度北部比哈尔邦超过100名孩子丧生的怪病之谜。科学家们在发表的研究报告中称，这些孩子都死于“荔枝中毒”。
虽然中国古代早有对服用荔枝的专述，尤其是对不能空腹吃荔枝的告诫。但远在印度荔枝主产区的孩子们对此一无所知。他们大多数家里很穷，所以当荔枝成熟季节到来时，孩子们就疯抢着吃熟透掉在地上的荔枝。
荔枝进入他们的体内后，分泌的毒素抑制身体产生葡萄糖，从而给孩子们带来危害。这些穷孩子们本来身体里的血糖就低，加上通常还没吃饭，所以到晚上病发时，就会从睡梦中惊醒尖叫。发病的孩子很快由于急性脑肿而抽搐、失去知觉。
研究人员在检查这些患病的孩子时，注意到他们发病的样子与加勒比海地区出现在孩子们身上的一种脑肿和抽搐的病症很像。那种病是由于西非荔枝果引起的。随后，科学家们对荔枝进行化验，发现荔枝中含有和西非荔枝果肉同样的毒素：次甘氨酸。
现在，医生们告诫当地孩子的家长：吃荔枝不能过量。一旦发生“荔枝中毒”，则需要马上按低血糖接受救治。
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