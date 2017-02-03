美财长称特朗普政府将推动经济增长3%以上
华盛顿2月22日电，美国财政部长史蒂文·姆努钦22日表示，特朗普政府将推动实行减税､加大基础设施投资，并促使经济实现3%以上的增长。
姆努钦在接受美国媒体《华尔街日报》采访时说，金融危机以来，美国经济一直维持低速增长，这并不正常。姆努钦说，奥巴马政府时期的政策限制了经济增长，可以调整这些政策释放经济活力。
姆努钦表示，特朗普政府正在与国会共和党人商讨税改方案，争取在今年8月国会休会之前通过方案。但他也指出，这一时间安排过于紧张，有可能推迟。
姆努钦指出，更强劲的经济增长将有助于平衡减税与政府开支增加的冲突。
姆努钦说，特朗普政府也在认真研究国会众议院共和党人提出的税改方案，这份方案包括备受争议的边境调节税内容。他说，特朗普政府完全了解部分行业对边境调节税的担忧。
姆努钦在采访中还表示，强势美元反映出世界其他国家对美国经济具有信心以及美元的主要储备货币地位，长期而言是好事。此外，姆努钦强调期待与中国发展健康的双边关系。他说，贸易和投资问题值得审视，同时很多议题也需要双方的合作。(新华社)
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