详讯：天文学家在40光年外发现酷似太阳系的行星系
洛杉矶2月22日电，美国航天局22日说，一个国际天文学家小组在距离地球约40光年外发现围绕单一恒星运行的7颗系外行星。天文学家认为，这一酷似太阳系的行星系，堪称迄今寻找外星生命的最佳地点。
“这一发现提示我们，寻找第二个地球不是‘能否’的问题，而是‘何时’的问题，”美国航天局副局长托马斯·楚比兴在当天召开的新闻发布会上说。
借助美国航天局“斯皮策”红外探测太空望远镜，并通过地面观测等方式，一个国际天文研究小组在宝瓶星座中发现了7颗围绕超冷矮星TRAPPIST-1运转的行星，其中3颗已确定位于宜居带，很可能含有液态水。
美国航天局表示，这是迄今在太阳系外发现的环绕单一恒星运转､宜居带行星数量最多的一个系统。天文学家指出，这一系统可能是寻找外星生命的最佳选择。
“我们发现围绕一颗低温小恒星运转着的7颗岩态行星，它们与地球大小相似，均可能包含液态水——这些都是我们已知的生命存在要素，”美国航天局随后在社交网站推特发帖说。
由美国､比利时､英国等国科学家联合展开的这一研究当天发表在英国《自然》杂志上。研究报告作者之一､美国麻省理工学院教授萨拉·西格在新闻发布会上说:“通过这一发现，我们向寻找宜居世界和外星生命的目标有了一个巨大加速的飞跃。”
2016年，比利时和英国等国的研究人员利用位于智利的大型天文望远镜观测发现，超冷矮星TRAPPIST-1每隔一定时间会变暗，说明有物体在它面向地球一侧经过。通过计算和分析，研究人员首先找到3颗行星。
随后，借助“斯皮策”望远镜等设备，天文学家将发现的行星数量增加到7颗。此后，科研人员测算出了行星大小､质量等。基于行星密度，天文学家认为这些行星为岩态。
TRAPPIST-1在恒星中被分类为超冷矮星，是近年来在天文学领域的“明星”，更是太阳系外搜寻外星生命的热点地区。与太阳相比，这颗矮星由于温度较低，因此围绕其近距离运转的行星可能存有液态水。
恒星的表面温度很高，如太阳的表面温度为5770开尔文(约合5497摄氏度)。超冷矮星则是一种表面温度低于2700开尔文(约合2427摄氏度)的天体，常见的褐矮星就是超冷矮星的一种。这些天体的质量小，自身引力不足以引发核心处的氢元素发生核聚变。尽管超冷矮星永远无法走上像太阳一样正常恒星的演化之路，但超冷矮星也不是行星，仍可以发出光和热，使得其周围的一小块区域温度适宜。天文学家预测，超冷矮星可能拥有比普通恒星更多的类地行星。
此次研究中的TRAPPIST-1，质量只有太阳的8%，半径为太阳的12%。天文学家最早发现的3颗围绕其运转的行星，距主星的距离都约为日地距离的十分之一，但都具有几乎和地球相同的质量。
报告主要作者､比利时列日大学的米夏埃尔·吉隆曾指出，在茫茫宇宙中寻找其他生命，环绕这类矮星的行星是一个比较现实的起点。(新华社)
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