菲律宾将在中美南海争端中保持中立，但不会放弃主张：菲防长
菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）表示，对于特朗普会在南海争议水域与中国展开战争的担忧被夸大了。
据彭博社报道，他说：“我不认为这将发生。特朗普是一个商人，他知道如果发生战争，商业将受损。”
68岁的洛伦扎纳担任国防部长和驻美退伍军人代表已有超过10年时间。
刚刚经美国参议院批准、正式出任国务卿的蒂勒森（Rex Tillerson）上个月表示美国将设法阻止中国接近后者在南海建造的人工岛屿，从而引来中国的谴责。
对此，洛伦扎纳认为：“你怎么能阻止已经存在在那的东西？”
他说：“我不会因为这些小岛屿而发动战争。即使我们有军事力量，我们也会在开火前三思。”
报道指出，洛伦扎纳将会向菲律宾国会提出要求，以将国防开支占国内生产总值的份额从目前的1.5%，增加到2.5%。1.5%的份额是菲律宾邻国国防支出的大约一半。
洛伦扎纳解释道，增加国防开支将有助于应对中国在南海不断增长的存在、伊斯兰国组织、以及杜特尔特的缉毒运动等挑战。
他表示，如果中美在南海的紧张局势继续升级，菲律宾将保持中立。
但是，他也指责一艘中国测量船于今年年初入侵菲律宾苏里高（Surigao）的周边水域。
洛伦扎纳说：“一艘测量船在那同样的地方停留了好几天，在做什么？这不是一次单纯的航程。”
他表示，他曾要求菲律宾外交部长亚赛提出正式抗议，但亚赛并没有给予答复。
他指出，国际仲裁法庭已于去年裁决中国对南海80%以上的主权声索不具备法律依据，因此菲律宾必须明确反对中国对其水域的入侵。
他说：“我们不会放弃我们在南海的主张。我们有两份有利于我们的文件。而他们什么都没有，除了他们的想象力。”
但是，报道指出，中菲实际上还是存在扩大合作的基础。菲律宾总统杜特尔特于去年访华期间，便获得了1400万美元的资助、以及用于购买国防军备的5亿美元贷款。随后，杜特尔特也向中国索要快艇、无人机、夜视镜和近战武器。
而洛伦扎纳与杜特尔特一样，都支持同中国一样在南海争议水域进行联合矿物勘探。
他表示，他将在今年上半年访问南海水域中的菲律宾前哨基地，并希望该行程不会被曲解。
洛伦扎纳也透露，杜特尔特在未来几个月中可能访问莫斯科，并开启向俄罗斯购买军备的大门。杜特尔特可能购买的装备包括直升机、以及俄罗斯制造的基洛级潜艇。
周三，美国驻马尼拉大使馆宣布，已向菲律宾武装部队交付新的军事装备，其中包括400支手榴弹发射器、85支狙击步枪以及一架RQ-11B Raven无人机系统。
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