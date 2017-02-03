应对美国保护主义：亚洲经济和中产阶级将为新加坡提供缓冲区
新加坡经济发展局表示，亚洲不断发展的经济和日益壮大的中产阶级对新加坡有利，并可能帮助抵消美国抽身而带来的贸易威胁。
经济发展局主席马宣仁在接受彭博社访问时表示，增加跨境贸易和交易“将为该地区的国家带来增长”。
他指出，亚洲国家是新加坡出口的最大需求来源，而如果美国决定削减其海外生产，亚洲国家将可以帮助抵消对新加坡的影响。
他说：“我认为美国将利用其庞大的国内市场，从而尝试将一些海外经济活动移回国内。但是，新加坡并没有参与这一部分的全球供应链。我们这里的很多制造都是为了满足亚洲的需求和机会。”
美国新政府已经表明可能转向保护主义，并称可能会对一些进口商品施加关税，以迫使企业将生产搬回美国。
瑞士信贷集团公司估计，如果美国国会通过关税计划草案，亚洲出口可能会下降3%到4%，从而使该地区的增长率下降5%。
但是，报道指出，新加坡的出口业已在呈现复苏的早期迹象，并支持着这个出口依赖型经济体的增长。
12月份非石油的国内出口量受到电子货运量回升的影响，同比增长9.4％。包括电子在内的机械设备是新加坡最大的出口商品，占总量的近一半。另外，新加坡也出口燃料和化工产品，主要为亚洲国家所用。
除了新加坡之外，亚洲其它国家也将受益于该地区的增长。
亚洲开发银行（ADB）经济学家Jong Woo Kang指出，亚洲国家之间的贸易占它们的整体贸易从1990的46%，上升到了2015年的57%。
他也指出，亚洲地区的跨境投资比非亚洲企业投资促成了更多的贸易活动，而亚洲企业在全球价值链中的参与度也比非亚洲企业高。他认为，这将为应对新的贸易壁垒提供保护缓冲区。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost