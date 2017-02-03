特朗普提名驻华大使：会帮助增加中美贸易、塑造“双赢”局面
美国新政府的保护主义虽然引起担忧，但中国官方媒体报道，特朗普所提名的驻华大使特里·布兰斯塔德（Terry Branstad）表示将帮助增加中美两国的贸易，塑造“双赢”局面。
特朗普此前对中国的贸易行为发难，指责其造成美国的失业，并威胁要向中国进口商品征收惩罚性关税。
北京表示将与华盛顿进行合作，以解决任何贸易争端。但其国家媒体也警告说，如果特朗普开启贸易战争，中国将会采取报复措施。
布兰斯塔德表示将帮助解决分歧，并指出中国在美投资有巨大的增加潜力。
他在接受新华社访问时表示：“我们想要继续加强两国关系，增加两国之间的贸易。”
据引述，他说：“我希望……我可以发挥建设性作用，解决分歧，并塑造双赢的局面。这对我们两个国家都是有益的，也会使世界上其它国家受益。”
他说：“我想我们仅是看到了潜在（中国）投资的冰山一角。”
布兰斯塔德由特朗普提名，是共和党籍的爱荷华州州长。他与习近平及其他中国领导人有交情，也受到一些民主党人的欢迎。
路透社指出，其驻华大使的任职仍然需要通过美国国会的听证会批准。
除了他之外，特朗普提名了罗斯（Wilbur Ross）、莱特希泽（Robert Lighthizer）以及纳瓦罗（Peter Navarro）等对华鹰派人士。这使许多自由贸易倡导者担心，两国会爆发贸易战争。
昨日，《中国日报》官网的社论写道：“中国不能认为特朗普只是为了吸引选票而随便说说，而是要为最坏的情况做好准备。”
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