特朗普“推倒重来”加大中美冲突风险
俄罗斯专家警告说：“在特朗普时代，两国的紧张气氛可能会失控升温，这就是中美关系的新特点。”
俄罗斯《观点报》网站1月31日刊发题目为《中国开始将美国视为现实的军事威胁》的文章称，特朗普“推倒重来”的策略将加大中美冲突风险。
俄媒称，众所周知，华盛顿与北京在南海问题上的立场南辕北辙。特朗普在竞选中指责后者在有争议岛礁兴建“堡垒”，还威胁要加强美国在南海的军事存在，以阻止中国兴建人工岛。被特朗普提名出任国务卿的蒂勒森曾扬言，必须向中国发出“明确信号”，禁止后者在南海有争议岛礁采取行动。
文章援引俄罗斯科学院远东研究所的专家瓦西里·卡申的分析指出：“在特朗普时代，两国的紧张气氛可能会失控升温，这就是中美关系的新特点。”他注意到，虽然两国政府过去也曾互不信任，但在处理包括台湾问题在内的矛盾方面积累了丰富的经验。如今，北京仍延续这样的处理方式，但华盛顿却迎来了新团队。
卡申分析道：“在国防方面，经验会得到传承，毕竟马蒂斯是位众人钦佩的将领。但在白宫，尤其是国务院，很多旧人都被赶走了。如今显而易见的是，特朗普倾向于质疑一些早已谈好、不会公开讨论的最基本原则，比如人人皆知的‘一个中国’政策。”
卡申认为，特朗普的特殊之处在于，对他来说，没有什么是颠扑不破的真理，他抓住数十年来约定俗成的东西不放，质问为何要继续这样，“游戏规则处于不断变化当中，当然，特朗普并非时刻具备必要的知识储备，能够意识到自身决策可能导致的后果”。
一方面是美国的新现实，另一方面则是中国人的自我认知、强国意识和自豪感都不断提升，这两者相互叠加。卡申警告说：“美中之间剑拔弩张的气氛由于中国军事实力的不断提升、美国在太平洋地区存在的强化而日益加剧。”
美国田纳西大学的政治研究专家安德烈·科罗布科夫指出，中国人并不认为会爆发战争，但也清楚特朗普在战略方面将中国视为威胁，全球实力平衡的重心正在从大西洋和西欧转向北太平洋。
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