中国尝试用大数据进行“云治理”
美国双月刊《国家利益》网站报道，与世界各国大多数决策者一样，中国也在探索如何利用大数据和技术改变政府，为今后的治理提出一些特有的中国概念。
两周前《人民日报》上就“云治理”概念发表了一篇评论，这篇文章的作者设想了大数据和其他信息技术——例如物联网和云计算——如何改变国家治理的方式。报道称，这篇文章提出的“云治理”概念依靠大数据分析延伸治理范围，使之更加高效灵活。
报道认为，过去几年，中国政府采取了大量初步措施把这篇文章所说的数据治理变为现实。2016年9月，中国出台了一项关于“社会信用体系”的政策文件，提出与各种数据池建立关系，利用计算法则评估公民的可信度。尽管这一系统主要将用于防止欺诈和决定个人聘用资质，但收集的数据规模远远超出个人财务范围，可能包含网络言论、购买习惯和以往违法行为等指标。对社会信用得分低者的惩罚也同样广泛，包括限制出行、控制特定花费（例如房地产和子女教育费用）或其他处罚措施。目前正在杭州开展的尝试将为这一系统在全国展开做好准备。
报道注意到，电子商务巨头阿里巴巴集团董事局主席马云在2016年10月曾提出，公私合作开展的大数据分析可能有助于执法机构预先控制危机。
报道称，任何大规模大数据治理项目都会面临重大挑战，执行是许多国家信息和通信技术大项目的软肋。
但报道也指出，把障碍放在一边，中国官方仍在宣扬大数据带来的可能性。就在最近，国家媒体还在宣传大数据分析将改善江苏人民的春节出行，帮助贵州外出务工人员讨薪，以及查处干部公车私用问题。
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