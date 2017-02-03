年的故事｜送别，一转身，又是一年
相聚很短，离别很长
短暂的“回家过年”结束了，与热热闹闹“在家过年”的气氛不一样，“离家返程”里除了有对新一年的殷切期望外，更多的是一种浓浓的伤离别之感。
踏上返程的路，最心痛的是父亲母亲不舍的眼神。
大年初五，一张离别主题的照片在朋友圈、微博迅速扩散。照片中，一位白发苍苍的老妈妈在汽车准备发动的那一刻把身子探进车里，凝望着自己的孩子，笑容慈祥，眼神里透着无限的留恋。
母亲的眼神，是最不舍的道别……这种眼神让无数人泪目！
聚的欢乐很容易逝去，而离的伤感却久久刻印在心里。
面对临行的儿子， 爷爷像个孩子似的哭了。
要返程了，爷爷站在车窗外，舍不得离开。
那个重重的行李箱，是父母对我浓浓的牵挂和不舍的道别。
我们离开家，回到城市，离别的情绪会被忙碌的工作和急促的生活很快掩盖掉，但是父母独自在家却多少个日夜缓不过来。
而被我们留在家里的，有年迈的父母，也还有小小的他们……
稚子牵衣问,归来何太迟？
一个转身，又是一年的盼望与等待。
就像这样一个让人泪奔的故事：3岁的等待与33岁的归途。
无论是被我们留在身后的年迈的父母还是年幼的孩子，我们最亏欠他们的是陪伴。
但同样，我们也相信。今日的分离，为了明日更好的相聚。
愿每一个在外打拼的人，不负自己，不负家人！一帆风顺！
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