外媒关注中国对奶牛进行基因改造：可抵抗结核病
外媒称，研究人员首次利用基因工程对奶牛进行基因改造，使其能够抵抗结核病。牛结核病在大多数发达国家受到良好控制，但在发展中国家，这种疾病往往是致命的，并且会传播给人类和其他动物。
美国《新闻周刊》网站2月1日发表题为《中国科学家培育出抗结核病的奶牛》的报道称，来自中国西北农林科技大学的研究人员利用一种名为CRISPR的技术，对20头奶牛植入了一种与抗结核病相关的基因，其中11头牛活过了3个月。这些进行过基因改造的奶牛具有更好的抵抗结核病的能力。经过基因改造后，它们也没有表现出任何意料之外的症状。描述这些发现的一篇论文发表在1月31日的英国《基因组生物学》杂志上。
CRISPR是一种在过去几年里开发的基因编辑工具。和之前的技术相比，它可以快速将基因插入有机体基因组中的特定位置，并且成本较低。研究人员利用这种技术来改造许多有机体，包括在实验室里改造人类胚胎和修正老鼠体内引发杜氏肌营养不良症的基因。
在这次的研究中，科学家们使用一种新版的CRISPR技术，将基因插入到奶牛基因组理想位置上一条DNA链的单个基因片段中。此前的CRISPR技术涉及使用分子“剪刀”来剪开DNA的两条链。宿主防御实验室的研究人员苏克·塞·德拉万表示，这种新技术的优势是它可能更为安全。该实验室隶属美国国家过敏症和传染病研究所。
德拉万说：“我认为这是一项非常棒的研究，证明了通过一种潜在更安全的方法来进行基因改造是可行的。”不过他认为，必须有进一步的研究来证明其结果的安全性。
他补充说，提高动物对感染的抵抗力可以在牲畜中大幅减少抗生素的过度使用，后者已经是一个严重问题。
宿主防御实验室及国家过敏症和传染病研究所的负责人哈里·马莱克表示，培育这样的奶牛有助于减少牛奶中结核菌的传播，这是发展中国家的一个重大健康问题。他补充道，美国和西方大部分地区广泛使用巴氏灭菌法，在很大程度上“消除了来自牛奶的结核病风险，尽管人们对生牛奶和奶酪的热情再度引燃了这种风险”。
美国精选公畜公司的基因项目副总裁查克·萨特勒说，研究人员已经在一些未经基因改造的牛身上发现了这种插入的基因。他表示，研究人员使用CRISPR技术作出的改变也可能在传统养殖过程中出现，只不过使用基因改造技术能够更快、更有针对性。
这种经过基因改造的奶牛要在美国获得批准，必须通过美国食品和药物管理局的审查。萨特勒补充说，就目前而言其成本太高了。
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