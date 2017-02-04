为什么特朗普冷落习近平？连年都不拜了？
特朗普自就职以来便忙着给各国领导打电话、举行会议，但与中南海的通讯系统却一直沉默着。
此前的农历新年，奥巴马不仅会亲自书写贺信，而且近年来还会拍摄视频表达祝贺。
《南华早报》文章指出，美国总统向中国表达私人外交姿态的做法，可被追溯到1976年的福特总统期间。
特朗普于1月20日就职以来，已与澳大利亚、加拿大、俄罗斯、日本、德国、法国、以色列、印度、墨西哥、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和韩国的政府首脑进行了电话交谈。此外，他在入主白宫的一个星期之后，便亲自接待英国首相特里莎·梅。
但是，新任的美国总统并没有在农历新年期间，向习近平或中国公众传达任何私人祝贺。这似乎又是另一个特朗普打破的中美外交传统。
取而代之，代理国务卿托马斯·香农（Thomas Shannon）替特朗普撰写的91字声明，于除夕发布在美国国务院网站上。
特朗普的女儿伊万卡则于周三出席了驻美中国大使馆的新年庆祝活动。
《南华早报》指出，关于特朗普与习近平接触的最后一次报道，是《华尔街日报》于1月13日对特朗普的一则采访报道。那次，特朗普表示收到了来自习近平的一张“美丽的”节日贺卡。更早前，则是关于两人于11月通话的消息。
特朗普为何如此冷漠对待习近平及中国呢？
人民大学美国研究中心主任时殷弘认为，特朗普是故意与他国领导人通话，而不跟中国通话，从而向中国展现冷淡的态度。
他告诉《南华早报》说：“特朗普对习近平的孤立意味着，他想要表明自己在世界权力的分配中占有上风。”
时殷弘认为，这一举动强调了特朗普当选后，中美关系的不确定性。但是，他也预料特朗普会在其移民禁令的争议平复后，尽快处理与中国的关系。
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