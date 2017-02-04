大量输维C可杀死癌细胞
美国爱荷华大学研究发现，大剂量的维生素C可以杀死癌细胞，且不会损伤正常细胞。
研究人员在测试胰腺癌和肺癌的临床试验中，将大剂量静脉注射维生素C与标准化疗或放疗相结合。结果发现，高水平的维生素C可以选择性杀死癌细胞，但不会杀死正常细胞。早期的Ⅰ期试验表明这种治疗是安全和耐受良好的，改善了患者的预后。
为了解背后的机制，研究人员进行了进一步研究。结果发现，维生素C分解后会产生过氧化氢（活性氧），当暴露于大量维生素C水平下时，过氧化氢酶活性较低的细胞，更容易受到损伤和死亡。正常细胞可去除过氧化氢，使它保持在非常低的水平，而癌细胞在去除过氧化氢时比正常细胞效率低得多，更容易受到损伤并死亡。
维生素C作为一种癌症治疗方法，一直不被认可，研究人员认为，这是因为没有找到正确的使用方法。
通常维生素C治疗以口服为主，而静脉注射维生素C，可绕过正常的肠道代谢和排泄途径，吸收水平也比口服高100~500倍。正是血液中超高浓度的维C含量，成了攻击癌细胞的关键。
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