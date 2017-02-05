李显龙：希望美国继续是亚洲的重要力量
新加坡讯，据亚洲新闻台报道，新加坡总理李显龙星期六晚间说，新加坡必须小心观察美国奉行的政策，无论是国内政策还是国际政策。
李显龙在出席他的选区的华人新年晚宴上发表讲话时警告，美国的政治氛围和新加坡之前熟悉的已经不同。
李显龙说：“美国很多年来一直是新加坡的好伙伴，我们在很多领域合作——贸易、教育、医护、安全、国防。”
“美国也是本区域的重要力量，为亚洲的和平与稳定作出贡献。我们希望就算有了新政府，就算有了新的政治氛围，还是会保持下去。因为如果美国能继续扮演这样的角色，继续同新加坡和其他国家保持合作关系，我认为这对新加坡，美国和世界都有利。”
李显龙也说，这次美国总统选举显示出美国和世界发生了根本的改变，特朗普总统的新政府反映了生活没有获得改善的人们的情绪和沮丧。
同时，李显龙也说，新加坡注重包括中国在内的其他国家的一直良好的关系。
中新关系“多年来一直在稳定成长，中国是新加坡最大的贸易伙伴，新加坡则是中国最大的外资来源国，”李显龙说：“我们在中国有很多合作项目，如大家知道的苏州工业园，由天津生态城，现在还有重庆互联互通示范项目，这是第三个新中政府间的项目。”
另据新传媒8频道报道，李显龙说，新加坡和中国关系深厚，两国最高级别年度性双边会议，新中双边合作联合委员会将在月底于北京举行，并正在探讨如何在中国提出的“一带一路”计划下合作。
海峡时报网站引述李显龙说：新中双边合作联合委员会会议，“对我们的合作是一次重要的会议，因为这是架构中的最高层会议。”李显龙说，新加坡副总理张志贤和中国副总理张高丽将主持这次会议。
“所以，双方看到两国关系的价值，我们希望继续发展我们与中国的友谊，互惠两国。”
李显龙也说，新加坡和邻国马来西亚和印尼的关系稳定良好。
李显龙表示，“我们是不断努力耕耘，改善我们的生活环境，政府一直不变的对选民的承诺，就是让新加坡一直是一个机遇处处的地方，一个幼有所长，壮有所用，老有所安的国家。”
李显龙也指出，英国脱欧，美国新总统推出许多新政策，这些国际上的改变都会对新加坡造成一定的影响。
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