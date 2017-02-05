印尼经济持续强劲增长
雅加达2月5日电国际货币基金组织(IMF)日前发布的报告显示，2016年印度尼西亚经济增长率从2015年的4.8%上升至5%，在各大新兴经济体中保持较高增长水平。
IMF报告认为，印尼经济持续强劲增长是受益于稳健的经济政策和家庭消费增加。报告指出，随着消费者购买力的提升，家庭消费成为印尼经济增长的主要驱动力;从中期来看，印尼需要增加投资来确保经济持续和加快增长。
报告指出，印尼政府已经实施了一些改革措施来改善投资环境并促进经济增长。这些措施包括增加公共基础设施投资､减少政府管制､向私人投资开放更多经济领域等。此外，强化税收和拓宽税基等税制改革也将会增加政府收入并助力推进重点优先投资项目。报告认为增加职业培训等举措也会有利于提高劳动生产率，从而助益经济增长。
展望未来，报告认为印尼经济将会受到全球不确定因素的挑战，其中包括美国政府相关政策的变动。报告预测，2017年印尼经济增长率将继续上升至5.1%，通货膨胀率将从2016年底的3.2%上升至2017年底的4.5%。(新华社)
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