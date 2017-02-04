特朗普誓言推翻法官搁置难民禁令的判决
华盛顿讯，美国总统特朗普誓言推翻西雅图法官詹姆斯·罗巴特搁置他有关限制难民等群体入境的行政令的判决。
特朗普在推特上说：“所谓法官，基本上剥夺我国的执法，他的观点是荒谬的，将被推翻！”
美国一名联邦法官3日作出裁决，在全美范围内暂停实施总统特朗普颁布的限制难民等群体入境的行政令。白宫当天发表声明说，将申请紧急对这一裁决进行延缓，并保护总统的行政命令。
美国华盛顿州西区联邦地方法院法官詹姆斯·罗巴特当天在西雅图市，就华盛顿和明尼苏达两州总检察长提出的相关诉讼作出上述裁决，这一“临时禁止令”要求在全国范围内停止特朗普的入境限制令。
“罗巴特法官的决定即刻生效，裁决暂停了总统特朗普违反宪法和法律的行政令，”华盛顿州总检察长弗格森告诉记者。他说，自裁决出炉后，入境限制令已“不再适用”，且是在全美范围内。
据美媒报道，这一裁决也许是自特朗普签署入境限制令以来遭遇的“最严重法律打击”。
白宫当天晚些时候发表声明说，将“尽可能快地”应对罗巴特关于暂停行政令的裁定。
“司法部将申请紧急对这一离谱的裁决进行延缓，并保护总统的行政命令，因为我们认为这份行政令是合法并且恰当的，”白宫在声明中说。“总统的行政令旨在保护国家，他也有宪法赋予的权利和义务保护美国人民。”
特朗普1月27日颁布行政令，暂禁全球难民和西亚北非7国公民入境。根据这份行政令，美国将在120天内暂停所有难民入境；在90天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克７国公民入境；无限期禁止叙利亚难民进入美国。
入境限制令在国际社会和美国国内引发持续批评。有美国专家指出，入境限制令涉及一般法律和宪法两个层面的问题，而在这两个层面上，这一行政令都不合法，预计会出现“更多通过法律途径挑战这项行政命令的做法”。美国公民自由联盟日前向一家联邦法院就这项入境限制令提起诉讼。该法院随后裁定，禁止驱逐任何已经合法入境美国的全球难民，也不得驱逐来自入境限制令中所列亚非7国、持有合法签证的公民。
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